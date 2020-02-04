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Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Бельгии
04.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти Бельгии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в королевстве.
Опасное заболевание было выявлено у одного из девяти бельгийцев, эвакуированных 2 февраля из города Ухань китайской провинции Хубэй. Как отметила глава Минздрава Бельгии Мэгги де Блок, результаты тестов остальных эвакуированных бельгийских подданных были отрицательными.
Пациент был помещен в больницу Сен-Пьер – одну из двух больниц в стране, которая обладает всем необходимым для лечения такого
Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами заболевания уже стали 427 человек.
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Власти Бельгии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в королевстве. Опасное заболевание было выявлено у одного из девяти бельгийцев, эвакуированных 2...
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