ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Бельгии

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Бельгии

Власти Бельгии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в королевстве.

Опасное заболевание было выявлено у одного из девяти бельгийцев, эвакуированных 2 февраля из города Ухань китайской провинции Хубэй. Как отметила глава Минздрава Бельгии Мэгги де Блок, результаты тестов остальных эвакуированных бельгийских подданных были отрицательными.

Пациент был помещен в больницу Сен-Пьер – одну из двух больниц в стране, которая обладает всем необходимым для лечения такого заболевания. Отмечается, что у зараженного бельгийца хорошее самочувствие, симптомы заболевания у него не наблюдаются.

Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами заболевания уже стали 427 человек.

ont.by
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Бельгии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в королевстве. Опасное заболевание было выявлено у одного из девяти бельгийцев, эвакуированных 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина из Мозыря отсидел за угон, освободился, поспорил и… снова угнал машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика