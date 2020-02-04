Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Бельгии

Источник материала: Вороновская газета





Власти Бельгии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в королевстве.

Опасное заболевание было выявлено у одного из девяти бельгийцев, эвакуированных 2 февраля из города Ухань китайской провинции Хубэй. Как отметила глава Минздрава Бельгии Мэгги де Блок, результаты тестов остальных эвакуированных бельгийских подданных были отрицательными.

Пациент был помещен в больницу Сен-Пьер – одну из двух больниц в стране, которая обладает всем необходимым для лечения такого заболевания . Отмечается, что у зараженного бельгийца хорошее самочувствие, симптомы заболевания у него не наблюдаются.

Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами заболевания уже стали 427 человек.