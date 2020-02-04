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Мужчина из Мозыря отсидел за угон, освободился, поспорил и… снова угнал машину
Источник материала: Tut.by
В Мозыре молодой человек только вышел на свободу после срока за угон и, похоже, вскоре снова отправится за решетку по этой же статье,
Вечером 30 января в Мозыре трое молодых людей отмечали освобождение одного из них из мест заключения, где он отбывал наказание за угон автомобиля. В какой-то момент парни поспорили, сможет ли их приятель снова «тряхнуть стариной» и угнать какое-нибудь авто.
Тот принял вызов: вышел на улицу и направился к «жигулям». Дверь оказалась незапертой, а в замке зажигания был ключ. Компания завела авто и поехала на нем за спиртным. Возле супермаркета пассажиры вышли, а молодой человек решил припарковаться, но не рассчитал и наехал на бордюр. Очевидцы заподозрили неладное и вызвали милицию. Водитель попытался было скрыться, но вскоре был задержан.
Освидетельствование показало у него 1,2 промилле алкоголя. Кстати, и прав у него никогда не было.
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Освидетельствование показало у задержанного 1,2 промилле алкоголя.
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