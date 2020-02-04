Мужчина из Мозыря отсидел за угон, освободился, поспорил и… снова угнал машину

Источник материала: Tut.by

В Мозыре молодой человек только вышел на свободу после срока за угон и, похоже, вскоре снова отправится за решетку по этой же статье, сообщили в УВД.





Вечером 30 января в Мозыре трое молодых людей отмечали освобождение одного из них из мест заключения, где он отбывал наказание за угон автомобиля. В какой-то момент парни поспорили, сможет ли их приятель снова «тряхнуть стариной» и угнать какое-нибудь авто.

Тот принял вызов: вышел на улицу и направился к «жигулям». Дверь оказалась незапертой, а в замке зажигания был ключ. Компания завела авто и поехала на нем за спиртным. Возле супермаркета пассажиры вышли, а молодой человек решил припарковаться, но не рассчитал и наехал на бордюр. Очевидцы заподозрили неладное и вызвали милицию. Водитель попытался было скрыться, но вскоре был задержан.

Освидетельствование показало у него 1,2 промилле алкоголя. Кстати, и прав у него никогда не было.