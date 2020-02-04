ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют на 4 февраля: курс доллара 2.148, курс евро 2.3747, российский рубль 3.3847

04.02.2020 13:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

04.02.2020: итоги торгов БВФБ

4 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.148, курс евро – 2.3747, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3847.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0003 рубля до 2.148, что составило 0.01%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0382 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0034 (0.14%), на 4 февраля 2020 курс составил 2.3747. По итогам месяца евро вырос на 0.0179 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0221 рублей (0.66%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0148 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
36 513 300 15 260 100 13 788 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.1 – 2.148 рублей, курс продажи доллара 2.149 – 2.185. Евро можно было продать в диапазоне 2.3 – 2.374 рублей, купить – 2.378 – 2.413.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля),
  • EUR/USD=1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар),
  • EUR/RUB=70.2 (70.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.148, курс евро 2.3747, курс российского рубля составил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хитрый трюк: два часа "бесплатной" зарядки в минском аэропорту обошлись в 30 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика