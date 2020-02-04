Курсы валют на 4 февраля: курс доллара 2.148, курс евро 2.3747, российский рубль 3.3847

Источник материала: Myfin

04.02.2020: итоги торгов БВФБ

4 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.148, курс евро – 2.3747, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3847.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0003 рубля до 2.148, что составило 0.01%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0382 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0034 (0.14%), на 4 февраля 2020 курс составил 2.3747. По итогам месяца евро вырос на 0.0179 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0221 рублей (0.66%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0148 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 36 513 300 15 260 100 13 788 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.1 – 2.148 рублей, курс продажи доллара 2.149 – 2.185. Евро можно было продать в диапазоне 2.3 – 2.374 рублей, купить – 2.378 – 2.413.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля),

=63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля), EUR/USD =1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар),

=1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар), EUR/RUB =70.2 (70.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .