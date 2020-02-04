|
Соревнования памяти П.М. Машерова стартовали в Ленинском районе г. Бреста
04.02.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Третьего февраля 2020 года на спортивной базе БФСО «Динамо» начались соревнованиям по мини-футболу среди работающей молодежи памяти Героя Советского Союза П.М.Машерова.
За право быть лучшими будут состязаться 12 команд предприятий и организаций Ленинского района: ОАО СП «Брестгазоаппарат», ОАО СП «Санта Бремор», ОВД администрации Ленинского района, Брестский ф-л РУП электросвязи «Белтелеком», ОАО «Брестлифт», ОАО «Продтовары», ОАО «ЭТЗ», РУП электроэнергетики «Брестэнерго», ОАО «Полесьежилстрой», КУПП «Брестское котельное хозяйство», Локомотивное депо Брест РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.», сборная облисполкома.
Вот результаты первого дня соревнований:
«Локомотивное депо» - «Продтовары» - 5:0;
Сборная облисполкома - «БКХ» - 1:1;
РОВД – «Брестлифт» - 1:2;
«Брестгазоаппарат» – «Санта Бремор» -3:2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третьего февраля 2020 года на спортивной базе БФСО «Динамо» начались соревнованиям по мини-футболу среди работающей молодежи памяти Героя Советского Союза ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)