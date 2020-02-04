ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревнования памяти П.М. Машерова стартовали в Ленинском районе г. Бреста

04.02.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Третьего февраля 2020 года на спортивной базе БФСО «Динамо» начались соревнованиям по мини-футболу среди работающей молодежи памяти Героя Советского Союза П.М.Машерова.

Соревнования памяти П.М. Машерова стартовали в Ленинском районе г. Бреста

За право быть лучшими будут состязаться 12 команд предприятий и организаций Ленинского района: ОАО СП «Брестгазоаппарат», ОАО СП «Санта Бремор», ОВД администрации Ленинского района, Брестский ф-л РУП электросвязи «Белтелеком», ОАО «Брестлифт», ОАО «Продтовары», ОАО «ЭТЗ», РУП электроэнергетики «Брестэнерго», ОАО «Полесьежилстрой», КУПП «Брестское котельное хозяйство», Локомотивное депо Брест РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.», сборная облисполкома.

Соревнования памяти П.М. Машерова стартовали в Ленинском районе г. Бреста

Соревнования памяти П.М. Машерова стартовали в Ленинском районе г. Бреста

Вот результаты первого дня соревнований:

«Локомотивное депо» - «Продтовары» - 5:0;

Сборная облисполкома - «БКХ» - 1:1;

РОВД – «Брестлифт» - 1:2;

«Брестгазоаппарат» – «Санта Бремор» -3:2.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Третьего февраля 2020 года на спортивной базе БФСО «Динамо» начались соревнованиям по мини-футболу среди работающей молодежи памяти Героя Советского Союза ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Минсктрансе» распорядились отключить объявления о блокировке компостеров и валидаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика