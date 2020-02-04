Андрей Кривошеев избран новым председателем Белорусского союза журналистов

Источник материала: Вороновская газета





На внеочередном пленуме Белорусского союза журналистов 4 февраля политический обозреватель Андрей Кривошеев избран председателем правления БСЖ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Анатолий Лемешенок, который возглавлял творческий союз более 15 лет, выступил с заявлением об освобождении от должности.





На рабочем пленуме БСЖ рассмотрели два вопроса: «О заявлении председателя правления ОО «Белорусский союз журналистов» А. И. Лемешенка и решении уставных вопросов», а также «О размере членских взносов для ряда социальных категорий». Вел мероприятие заместитель председателя правления Белорусского союза журналистов Сергей Сверкунов.

На мероприятии присутствовали министр информации Александр Карлюкевич, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич и Светлана Шутова, а также руководство республиканских и региональных СМИ.

Первым попросил слово А. Лемешенок и сразу обозначил свою просьбу освободить его от занимаемой должности председателя правления журналистского союза. Он пояснил подобное решение тем, что это его третий пятилетний срок и в любом случае вопрос был бы поднят на очередном XIV съезде БСЖ, который планируется провести в ноябре 2020 года. Тем не менее нынешний год необычный и требует от общественной организации более энергичного, молодого и мотивированного руководителя. Анатолий Лемешенок предложил в качестве своего преемника члена правления БСЖ, политического обозревателя Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева.

— Убежден, что энергетика, авторитет и погруженность в творческие и политические процессы позволит Андрею Кривошееву придать новый импульс, а может, и осовременить работу нашей многотысячной журналистской организации. Это особенно важно в нынешнем году, — отметил Анатолий Лемешенок.





Он также добавил, что объединению предстоит создать новый сайт БСЖ, активнее отслеживать ситуацию в новых и новейших медиа.

Затем выступил министр информации Александр Карлюкевич. Он отметил, что Анатолий Лемешонок прошел огромный путь в журналистике — от военной газеты до редактора газет «7 дней» и «Рэспублiка» — и известен не только как прекрасный публицист, но и как наставник. Министр поблагодарил Анатолия Лемешонка за проделанную работу и объявил, что он награждается грамотой Министерства информации.

Взяла слово и Лилия Ананич — уже в новом статусе депутата, заместителя председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Она поблагодарила Анатолия Лемешонка за годы совместной работы.

— Сегодня мы не просто выбираем нового руководителя, но и новый курс БСЖ. Эта организация должна быть более авторитетной, значимой, влиятельной и услышанной. Общественное мнение профессиональной среды журналистов очень важно для всего информационного поля, — заметила Лилия Ананич.





Кандидатуру нового председателя правления все участники пленума БСЖ поддержали единогласно. Андрей Кривошеев в должности будет работать на общественных началах до съезда БСЖ, который пройдет осенью этого года. Он остается в штате БТ политическим обозревателем. Анатолий Лемешенок будет заместителем председателя БСЖ по делам ветеранов журналистики. Нерешенных проблем и вопросов в этой области хватает. На пленуме прозвучало, что иных изменений в секретариате, правлении и комитетах БСЖ не произойдет. Уже этой осенью, на съезде, будут переизбираться руководящие органы Союза.





— Организации предстоит много работы не только в самой стране, но и на международном уровне по отстаиванию наших интересов. Несомненно, в первую очередь это Россия, Украина, наши ближайшие соседи и дальнее зарубежье. Напомню, что БСЖ с 2019 года официально является полноправным членом влиятельной Международной федерации журналистов, — отметил Андрей Кривошеев.





minsknews.by