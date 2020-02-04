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В Каменце сдан 40-квартирный жилой дом по ул. Пионерской

04.02.2020 15:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Акт ввода его в эксплуатацию подписан на прошлой неделе, 30 января.

Новый дом вырос между двумя существующими «чернобыльскими домами». Пока строился, казалось – тесновато будет. Теперь же возникает ощущение, что он здесь стоял всегда. Строители еще не покинули площадку: в течение месяца они должны устранить вылезающие мелкие недоделки и закончить благоустройство территории. В частности – обустроить парковку для машин со стороны ул. Пионерская. Тротуарные дорожки на подходе к дому и вокруг него уже выложены. Во внутреннем дворе четко обозначилась свободная территория – скорее всего, здесь разместится детская площадка.

И будет она как нельзя кстати – более половины квартир в этом доме (а именно 22) предназначены для многодетных семей. Пять квартир строились как коммерческое жилье и будут сдаваться внаем. Еще пять предназначены для социально незащищенной категории граждан, имеющих статус сирот. Всего же в доме из 40 квартир 30 строились с государственной поддержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и при их долевом участии.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 

 

 
 
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Акт ввода его в эксплуатацию подписан на прошлой неделе, 30 января. Новый дом вырос между Сообщение В Каменце сдан 40-квартирный жилой дом по ул. Пионерской появились...
 
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