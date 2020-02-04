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Китайский коронавирус: более трехсот человек удалось вылечить

04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> По состоянию на 2 февраля, к сожалению, 305 человек погибли от коронавируса, более 14 тысяч оказались зараженными. Вирус занесен в 23 страны. Вот такая невеселая статистика. Но все чаще звучат мнения ученых, которые склоняются к тому, что уже в ближайшие дни эпидемия пойдет на спад.

Что это за вирус? Как максимально снизить риск заражения им?

Сегодня об этом рассказывает врач-эпидемиолог, и.о. заведующего отделом эпидемиологии ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Валентина ИКОННИКОВА:

- Несмотря на теплую «европейскую» зиму, вопросы профилактики гриппа и острых респираторных инфекций остаются актуальными. По данным проводимого мониторинга уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Пинском регионе находится ниже расчетного критерия эпидемического уровня на 41,5% чем в прошлом году. Случаев гриппа за истекший период 2020 г. не регистрировалось.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Инфекция передается от человека к человеку предположительно воздушно-капельным путем. Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, общее недомогание, кашель, одышка. К числу осложнений относится тяжелая пневмония.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, а также обычными острыми респираторными вирусными инфекциями, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- чаще обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;

- соблюдайте «респираторный этикет» - прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования, не трогайте руками нос, рот, глаза;

- избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний;

- если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением;

- при обращении за медицинской помощью на территории Республики Беларусь информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР;

- откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией.


Подготовила Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
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По состоянию на 2 февраля, к сожалению, 305 человек погибли от коронавируса, более 14 тысяч оказались зараженными. Вирус занесен в 23 страны. Вот такая невеселая...
 
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