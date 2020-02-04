Интересные факты о слуцких поясах. Возможно, вы этого не знали

Источник материала: Ивьевский край

Слуцкие пояса – национальное достояние Беларуси, можно сказать, ее реликвия. Многие знают, что это элемент мужского костюма времен Великого княжества Литовского.

Мы подготовили для вас факты, которые вы могли не знать:

• на изготовление одного пояса уходило от 400 до 800 граммов золота;

• за год опытный мастер мог выткать 7-8 поясов;

• ткачеством могли заниматься только мужчины, т.к. считалось, что если к серебряным и золотым нитям прикоснется женщина, то они потускнеют, а пояс будет испорчен;

• технологии ткачества слуцких поясов, ныне, к сожалению, утеряны.

• стоимость слуцких поясов до сих пор не определена: максимальная сумма, которая когда-либо звучала, – 300 тыс. долларов.

Отписывайтесь в комментариях, что вы уже знали, а что для вас было новым!