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Интересные факты о слуцких поясах. Возможно, вы этого не знали

04.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Слуцкие пояса – национальное достояние Беларуси, можно сказать, ее реликвия. Многие знают, что это элемент мужского костюма времен Великого княжества Литовского.
Мы подготовили для вас факты, которые вы могли не знать:
•    на изготовление одного пояса уходило от 400 до 800 граммов золота;
•    за год опытный мастер мог выткать 7-8 поясов;
•    ткачеством могли заниматься только мужчины, т.к. считалось, что если к серебряным и золотым нитям прикоснется женщина, то они потускнеют, а пояс будет испорчен;
•    технологии ткачества слуцких поясов, ныне, к сожалению, утеряны.
•    стоимость слуцких поясов до сих пор не определена: максимальная сумма, которая когда-либо звучала, – 300 тыс. долларов.
Отписывайтесь в комментариях, что вы уже знали, а что для вас было новым!

 
 
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Слуцкие пояса – национальное достояние Беларуси, можно сказать, ее реликвия. Многие знают, что это элемент мужского костюма времен Великого...
 
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