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6 февраля сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП

04.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

6 февраля сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП

6 февраля Госавтоинспекция проведет комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП в темное время суток с участием уязвимых участников дорожного движения.

Дорожная безопасность неизменно является актуальной темой. Особым поводом для беспокойства остаются уязвимые участники дорожного движения и их безопасность на дороге в темное время суток. Пренебрежение простыми мерами безопасности со стороны самых уязвимых участников движения приводит к крайне тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать все опасности, которые таит в себе дорога, но и соблюдать правила и сами заботиться о своей безопасности. Однако в действительности зачастую происходит иначе.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Кроме того, водителям очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность их внезапного появления на проезжей части.

Участвующим в движении водителям и пешеходам, прежде всего, следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.

Призываем граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Кроме того, водители и пешеходы, будьте внимательны на дороге в зимнее время!

В. Милосердов, начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

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