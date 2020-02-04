KIA объявила цены и комплектации кроссовера Seltos калининградской сборки

Источник материала: Tut.by

Компания KIA озвучила цены на компактный «паркетник» Seltos , сборка которого освоена на предприятии «Автотор» в Калининграде.





Новинка будет предлагаться с тремя вариантами бензиновых «четверок», передним или полным приводом, механической, автоматической и роботизированной коробкой, а также с вариатором. Цены в России начинаются от 1 099 900 рублей (17 350 долларов по текущему курсу). В такую сумму обойдется переднеприводный Seltos с 123-сильным атмосферным мотором 1.6 MPI с распределенным впрыском и в самой простой комплектации Classic.





В «базе» у Seltos имеются ABS, система стабилизации, ассистент старта на подъеме, фронтальные и боковые подушки безопасности, регулируемый по высоте и вылету руль, кондиционер, тканевая обивка сидений, аудиосистема с USB-разъемом и 6 динамиками, а также 16-дюймовые стальные диски колес. Полноприводный Seltos с таким же мотором, но с чуть меньшей отдачей (121 л.с.), обойдется минимум в 1 239 900 российских рублей (19 550 долларов) — это будет кроссовер в исполнении Comfort, оснащение которого включает подогрев передних сидений и руля с кожаной отделкой, круиз-контроль и полку в багажнике.





Стартовая стоимость Seltos с двухлитровым атмосферником (149 л.с.), работающим в связке с вариатором, передним или полным приводом — 1 349 900 российских рублей (21 280 долларов) за «паркетник» в комплектации Luxe. Она отличается боковыми «шторками» безопасности, климат-контролем, задними датчиками парковки, мультимедиа-системой с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида, рейлингами на крыше и легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками.





Самый мощный Seltos — с 177-сильным турбодвигателем 1.6 T-GDI с непосредственным впрыском, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. За него придется выложить не менее 1 789 900 российских рублей (28 200 долларов), но этом будет кроссовер в щедрой комплектации Prestige (светодиодные фары, комбинированная отделка сидений тканью и экокожей, подогрев задних сидений, кнопка запуска двигателя, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема Bose и 17-дюймовые диски).





Продажи нового кроссовера KIA в соседней стране начнутся 2 марта.