В Беларусь после каникул вернулось всего около 5 процентов китайских студентов

Источник материала: Ежедневник





Перед вспышкой коронавируса на каникулы домой из Беларуси уехали 920 китайских студентов. Назад вернулись только 50 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, вузы четко выполняют необходимые рекомендации Минздрава. Организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются индивидуально с каждым студентом.

Руководители профессиональных лицеев, колледжей, ссузов, вузов с 28 января обеспечивают ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом. Руководители предоставляют необходимые сведения территориальным организациям здравоохранения, которые оказывают медпомощь студентам, а также органам и учреждениям государственного санитарного надзора.

Медицинским работникам оказывают содействие при проведении медосмотров, опрашивают студентов о состоянии здоровья, измеряют им температуру. За ними установлено меднаблюдение в течение 14 дней после прибытия.