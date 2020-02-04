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В Беларусь после каникул вернулось всего около 5 процентов китайских студентов

04.02.2020 16:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларусь после каникул вернулось всего около 5 процентов китайских студентов

Перед вспышкой коронавируса на каникулы домой из Беларуси уехали 920 китайских студентов. Назад вернулись только 50 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, вузы четко выполняют необходимые рекомендации Минздрава. Организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются индивидуально с каждым студентом.

Руководители профессиональных лицеев, колледжей, ссузов, вузов с 28 января обеспечивают ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом. Руководители предоставляют необходимые сведения территориальным организациям здравоохранения, которые оказывают медпомощь студентам, а также органам и учреждениям государственного санитарного надзора.

Медицинским работникам оказывают содействие при проведении медосмотров, опрашивают студентов о состоянии здоровья, измеряют им температуру. За ними установлено меднаблюдение в течение 14 дней после прибытия.

 
 
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Перед вспышкой коронавируса на каникулы домой из Беларуси уехали 920 китайских студентов. Назад вернулись только 50 человек.
 
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