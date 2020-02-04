Би-2 выпустили клип-ужастик, который не понравится трипофобам

Источник материала: Tut.by

Би-2 выпустили клип «Пекло». И это хоррор, который с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров. Клип записан на первую песню одиннадцатого по счету студийного альбома группы, релиз которого запланирован на 2021 год. Должны предупредить: если вы трипофоб со слабой психикой, видео лучше не смотреть.

Режиссером клипа стал Максим Шишкин, известный по работе с Элджеем, Jah Kalib и Иваном Дорном. «Пекло» — первая совместная работа Би-2 и Шишкина.

— Шура мне скинул трек и, послушав его, я дико кайфанул. Очень хотел снять клип в стиле альтернативных 90-х: с определенным стилем, визуалом, на определенные линзы, с определенным монтажом, художкой. Сразу подумал о своей съемочной группе: «Они бы просто умерли от счастья». Это проект, которым я и моя команда будем болеть и гордиться, — прокомментировал Максим.

Лева Би-2 отметил, что инфернальный характер песни и основной рефрен «Если ты в пекло, то я за тобой» стали проявляться уже в процессе написания музыки. Он говорит:

— Конечно, творчество сталкеров мрачных уголков подсознания — Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи «электронного периода» — оказало огромное влияние на нас, но в работе над аранжировкой и звуком мы ни на кого конкретно не ориентировались. Чего не скажешь о клипе, который мы сознательно старались стилизовать под эстетику гранжа 90-х. Режиссер Максим Шишкин, с которым мы работаем впервые, оказался истинным адептом зловещего символизма, — резюмировал артист.

Сингл «Пекло» войдет в концертную программу NewBest с февраля 2020 года.

Шоу NewBest группа Би-2 скоро покажет в Минске Где: стадион «Динамо» Когда: 6 июня, 18.00 Сколько: 37 — 73 рубля Подробности и билеты

Читайте также

«Би-2» опубликовали запись концерта с симфоническим оркестром. Звучит очень круто

«Барабанщик бросил палочки в толпу и попал по моей голове». Белоруски поделились историями о «Би-2»

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play