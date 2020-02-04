ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Би-2 выпустили клип-ужастик, который не понравится трипофобам

04.02.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Би-2 выпустили клип «Пекло». И это хоррор, который с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров. Клип записан на первую песню одиннадцатого по счету студийного альбома группы, релиз которого запланирован на 2021 год. Должны предупредить: если вы трипофоб со слабой психикой, видео лучше не смотреть.

Режиссером клипа стал Максим Шишкин, известный по работе с Элджеем, Jah Kalib и Иваном Дорном. «Пекло» — первая совместная работа Би-2 и Шишкина.

— Шура мне скинул трек и, послушав его, я дико кайфанул. Очень хотел снять клип в стиле альтернативных 90-х: с определенным стилем, визуалом, на определенные линзы, с определенным монтажом, художкой. Сразу подумал о своей съемочной группе: «Они бы просто умерли от счастья». Это проект, которым я и моя команда будем болеть и гордиться, — прокомментировал Максим.

Лева Би-2 отметил, что инфернальный характер песни и основной рефрен «Если ты в пекло, то я за тобой» стали проявляться уже в процессе написания музыки. Он говорит:

— Конечно, творчество сталкеров мрачных уголков подсознания — Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи «электронного периода» — оказало огромное влияние на нас, но в работе над аранжировкой и звуком мы ни на кого конкретно не ориентировались. Чего не скажешь о клипе, который мы сознательно старались стилизовать под эстетику гранжа 90-х. Режиссер Максим Шишкин, с которым мы работаем впервые, оказался истинным адептом зловещего символизма, — резюмировал артист.

Сингл «Пекло» войдет в концертную программу NewBest с февраля 2020 года.

Шоу NewBest группа Би-2 скоро покажет в Минске

Где: стадион «Динамо»

Когда: 6 июня, 18.00

Сколько: 37 — 73 рубля

Подробности и билеты

Читайте также
«Би-2» опубликовали запись концерта с симфоническим оркестром. Звучит очень круто
«Барабанщик бросил палочки в толпу и попал по моей голове». Белоруски поделились историями о «Би-2»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Би-2 выпустили клип «Пекло». И это хоррор, который с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров. Должны предупредить: если вы трипофоб со...
 
Новости дня
Новости разные
 
В соцсетях не смогли договориться, что за животное на фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика