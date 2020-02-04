Названы обычные продукты, которые снижают риск деменции

Источник материала: Tut.by

Флавонолы — большой класс соединений, присутствующих в большинстве фруктов и овощей — могут быть связаны с уменьшением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые, пишет The New York Times . Работа опубликована в журнале Neurology.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В исследовании участвовали 921 человек, средним возрастом 81 год и без признаков деменции. Они информировали исследователей о своем рационе, заполняя опросники. За шесть лет наблюдений у 220 развилась болезнь Альцгеймера. Скорректировав результаты по возрасту, полу, гену ApoE4 (который увеличивает риск развития деменции) и когнитивной активности в позднем возрасте, ученые обнаружили: та пятая часть волонтеров, которая потребляла больше всего флавонолов, имела на 48% меньший риск развития болезни Альцгеймера (по сравнению с той пятой частью, которая потребляла флавонолов меньше всего).

Авторы исследования обратили внимание, что четыре изученые ими флафонола (кемпферол, кверцетин, изоргаметин и мирицетин) лучше всего получать из пищи, а не из пищевых добавок. Их особенно много в чае, шпинате, бобах, помидорах, яблоках, апельсинах. Еще флавонолов много в красном вине — но исследователи пришли к выводу, что любые возможные преимущества не перевешивают известный риск для здоровья от употребления алкоголя, уточняет Британская служба здравоохранения .

Другие факторы, сокращающие риск деменции, по информации NHS:

поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы за счет регулярной физической активности, отказа от сигарет и минимально возможного употребления алкоголя;

сохранение умственной активности с помощью чтения, изучения иностранных языков или игры на музыкальных инструментах;

социальная активность и общение.