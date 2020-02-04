







Власти больше месяца почти ежедневно «игрались» в «суды» в Партизанском районе Минска над лидером движения солидарности "Вместе" Вячеславом Сивчиком, чтобы дождаться окончания визита в Беларусь Госсекретаря США Майка Помпеи и начать давать политику административные аресты.





30 суток незаконного ареста в отношении Вячеслава Сивчика - это не только попытка промосковской агентуры в силовых структурах режима Лукашенко лишить известного белорусского политика возможности и дальше организовывать антиимперские протесты на улицах Минска, но и свидетельство слабости и неуверенности диктатора Лукашенко сразу после встречи с Государственным секретарем США.









Диктаторы, - а так себя назвал сам Лукашенко в ходе вышеупомянутой встречи, - обычно контролируют ситуацию в своей стране, а не «блестяще» опровергают слова высокого американского гостя - «в Беларуси сделан значительный прогресс в сфере демократии» - через два дня после встречи.





Мы требуем отмены незаконных приговоров в отношении Вячеслава Сивчика и других белорусских патриотов, которые попали под политические репрессии за акции в защиту независимости и суверенитета Беларуси.





Призываем белорусскую и международную общественность оказать необходимое давление на режим А. Лукашенко и приложить все усилия для прекращения политических репрессий в отношении одного из лидеров белорусского оппозиции Вячеслава Сивчика.





Свободу Вячеславу Сивчику!

Свободу политзаключенным!

Живет Беларусь!





Сопредседатели движения солидарности "Вместе":

Юрий Ляшенко

Алесь Макаев

Елена Толстая



