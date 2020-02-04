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«Руки прочь от Вячеслава Сивчика!». Активисты движения солидарности "Вместе" сделали заявление
Источник материала: Партизан
В суде Партизанского района Минска 4 февраля прошел очередной суд над лидером движения солидарности "Вместе" Вячеславом Сивчиком. Политику присудили очередные 15 суток.
Власти больше месяца почти ежедневно «игрались» в «суды» в Партизанском районе Минска над лидером движения солидарности "Вместе" Вячеславом Сивчиком, чтобы дождаться окончания визита в Беларусь Госсекретаря США Майка Помпеи и начать давать политику административные аресты.
30 суток незаконного ареста в отношении Вячеслава Сивчика - это не только попытка промосковской агентуры в силовых структурах режима Лукашенко лишить известного белорусского политика возможности и дальше организовывать антиимперские протесты на улицах Минска, но и свидетельство слабости и неуверенности диктатора Лукашенко сразу после встречи с Государственным секретарем США.
Диктаторы, - а так себя назвал сам Лукашенко в ходе вышеупомянутой встречи, - обычно контролируют ситуацию в своей стране, а не «блестяще» опровергают слова высокого американского гостя - «в Беларуси сделан значительный прогресс в сфере демократии» - через два дня после встречи.
Мы требуем отмены незаконных приговоров в отношении Вячеслава Сивчика и других белорусских патриотов, которые попали под политические репрессии за акции в защиту независимости и суверенитета Беларуси.
Призываем белорусскую и международную общественность оказать необходимое давление на режим А. Лукашенко и приложить все усилия для прекращения политических репрессий в отношении одного из лидеров белорусского оппозиции Вячеслава Сивчика.
Свободу Вячеславу Сивчику!
Свободу политзаключенным!
Живет Беларусь!
Сопредседатели движения солидарности "Вместе":
Юрий Ляшенко
Алесь Макаев
Елена Толстая
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В суде Партизанского района Минска 4 февраля прошел очередной суд над лидером движения солидарности "Вместе" Вячеславом Сивчиком. Политику присудили очередные 15...
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