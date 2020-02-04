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Вступительная кампания в Академии МВД набирает обороты

04.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Абитуриенты уже идут в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе. Неопределившиеся еще думают, однако времени на принятие решения осталось не так много – до 15 апреля.

– Откладывать визит в ОВД на последний момент не стоит, – говорит заместитель начальника Несвижского РОВД подполковник милиции Ефимов Денис. – Кандидатам нужно пройти военно-врачебную комиссию и спецпроверки, что может растянуться на несколько месяцев. А личные дела абитуриентов, которые мы подготовим, должны поступить в учреждения образования не позднее 1 июня.

– ДЕНИС Владимирович, каким специальностям обучают в академии?

– Те, кто выберет дневную форму, смогут получить высшее образование по специальностям «Правоведение» (специализации «Административно-правовая деятельность», «Оперативно-розыскная деятельность», «Уголовно-исполнительная деятельность» и «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»), «Экономическое право» («Оперативно-розыскная деятельность») и «Судебные криминалистические экспертизы».

С этого года возобновен набор в интересах Следственного комитета. Правда, пока отсутствуют контрольные цифры приема, которые станут известны только к 1 апреля.

Очно в Академии МВД могут учиться гражданская молодежь не моложе 17 и не старше 25 лет; рядовой и младший начальствующий состав сотрудников ОВД и военнослужащие ВВ (кроме проходящих срочную службу) не старше 30 лет.

– А что насчет заочной формы?

– Заочно за счет средств республиканского бюджета в милицейском вузе можно получить только второе и последующее высшее образование, если это вызвано подтвержденной документально служебной необходимостью.

– В Академии МВД по-прежнему можно получить образование платно?

– На факультете права открыт набор по специальности «Правоведение» (специализации «Административно-правовая деятельность» и «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»). Слушателем может стать гражданин Беларуси, прошедший профессиональный отбор – предварительное изучение и проверку о наличии в отношении абитуриента сведений в едином государственном банке данных о правонарушениях. Документы не примут у тех, кто письменно отказался от проверки или раньше совершал преступления. Также дадим красный свет молодым людям, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным.

Профотбор не требуется проходить сотрудникам и гражданскому персоналу ОВД, а также военнослужащим и гражданскому персоналу внутренних войск, представителям иных госорганов системы обеспечения национальной безопасности и абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на очное отделение.

– Какие вступительные испытания предстоит выдержать?

– В приемную комиссию необходимо представить сертификаты централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, обществоведению и иностранному языку.

Поступающих для получения второго и последующего высшего образования на платной основе зачислят без вступительных испытаний.

– Уже не первый год абитуриенты могут указать несколько специальностей и специализаций, по которым хотели бы обучаться (причем в приоритетном порядке). Это касается поступающих в интересах только МВД или других заказчиков кадров тоже?

– Прошедшие профессиональный отбор в интересах МВД, СК или ГКСЭ имеют право участвовать в конкурсе в интересах любого из этих государственных органов, в интересах КГК – КГК, МВД, СК и ГКСЭ, в интересах МО, ГПК – только в интересах госоргана, проводившего профессиональный отбор. Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск МВД имеют право участвовать в конкурсе только в интересах МВД. Например, в прошлом году абитуриент, изначально направленный нами на факультет милиции стал курсантом уголовно-исполнительного факультета.

— Кто имеет льготы на поступление?

— Список тех, кто зачисляется в Академию без вступительных испытаний вне конкурса и имеет при равенстве баллов преимущественное право, достаточно велик. Это прописано в Правилах приема в вузы и Порядке приема в Академию МВД, которые можно найти сайте Академии. Наиболее часто, на мой взгляд, пользуются преимуществом выпускники кадетских училищ.

— По правилам приема в УВО у выпускников кадетских училищ, поступающих в Академию МВД, имеются льготы. Все ли девушки-кадеты будут зачислены?

— Девушки, в том числе и выпускницы кадетских училищ, будут зачисляться только в рамках контрольных цифр приема. В последние годы места для девушек выделяются в Могилевском институте МВД. Контрольные цифры приема утверждаются в Министерстве внутренних дел ежегодно в марте.

— Какие особенности зачисления выпускников кадетских училищ, в частности девушек?

Согласно правил приема выпускники кадетских училищ, окончившие в год поступления данные учреждения с отметками семь и выше баллов по всем предметам учебного плана, зачисляются без вступительных испытаний. Иными словами, этой категории даже не нужно сдавать централизованное тестирование.

Если выпускниц кадетских училищ будет ровно столько, сколько указано в плане приема, то их зачислят всех, и никто больше поступить не сможет. Если же их окажется больше, то они создадут конкурс и курсантами станут абитуриентки с наиболее высоким средним баллом аттестата. И, опять же, они не оставят ни единого шанса ни выпускницам других учреждений образования, ни девушкам-кадетам, имеющим право на зачисление вне конкурса.

— Необходимо ли для поступления в академию профессиональное собеседование?

— Нет, его заменяют спецпроверки, общение с заместителем начальника ОВД и психологическое собеседование на ВВК. Если вы не поступите, отказались учиться на факультете права и захотите участвовать в конкурсе в другом вузе, вывам дадут справку о прохождении профессионального собеседования.

— При поступлении в Академию МВД проводится экзамен по физической подготовке?

— Нет, наши абитуриенты не проходят экзамен по физической подготовке, однако для успешного обучения, особенно во время учебного сбора в августе, первокурсникам необходим высокий уровень физподготовки.

— Вы упомянули кадетские училища, а как туда попасть тем, кто уже сейчас решил стать сотрудником милиции?

— В 2015 году Указом Президента Республики Беларусь в городе Минске создан лицей МВД Республики Беларусь. Лицей МВД является правопреемником «Минского городского кадетского училища № 1 имени М.В. Фрунзе».

В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь мужского пола, которые завершили обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.

Прием в VII класс осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, утверждаемыми МВД, в VIII, IX, X и XI классы — при наличии свободных мест.

Прием в лицей осуществляется по конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний с учетом результатов медицинского освидетельствования и уровня физической подготовленности.

Для поступления в лицей в приемную комиссию желающие должны обратиться в Несвижский РОВД до 1 мая 2020 года и предоставить: заявление кандидата или его законного представителя на имя начальника лицея с указанием учебных предметов, по которым кандидаты будут сдавать вступительные испытания; свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Беларусь; личная карточка учащегося; справка об обучении (при поступлении в VII, VIII, IX и XI классы); свидетельство об общем базовом образовании (при поступлении в X класс); характеристика с места учебы кандидата; медицинская справка о состоянии здоровья; 4 фотографии размером 3 x 4 см (без головного убора); справка о месте жительства и составе семьи кандидата; документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в лицей (для лиц, пользующихся льготами при поступлении).

После прохождения медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности кандидаты допускаются приемной комиссией к сдаче двух вступительных испытаний в письменной форме: по математике — контрольная работа; по русскому или белорусскому (по выбору кандидата) языку — диктант.

Проверка уровня физической подготовленности и вступительные испытания проводятся по заданиям, составленным в соответствии с основными требованиями учебных программ к результатам учебной деятельности учащихся и согласованным с Министерством образования Республики Беларусь. К примеру в 2019 году нормативы состояли из трёх контрольных упражнений, определяющих уровень физической подготовленности и раскрывающих физические качества абитуриентов: скоростные – бег 30 м, силовые – подтягивание на перекладине, выносливость – бег 1000 м (1500 м).

Хотелось бы обратить внимание, что без вступительных испытаний при положительных результатах медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности в лицей зачисляются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей а также ряд иных категорий согласно правил приему в Лицей.

Количество мест для приема кандидатов, определяется контрольными цифрами приема. Если количество кандидатов превышает количество выделенных мест, преимущественное право на зачисление в лицей в порядке перечисления предоставляется кандидатам, имеющим по результатам итоговой аттестации за последний год обучения более высокий балл: по математике, по русскому или белорусскому языку — по выбору кандидата.

После зачисления кандидатов, указанных выше в Положении, остальные кандидаты, получившие отметки от 3 (трех) баллов и выше на вступительных испытаниях по математике и русскому (белорусскому) языку, зачисляются по конкурсу.

Учащиеся во время пребывания в лицее обеспечиваются местами для проживания и бесплатным 4-разовым горячим питанием. Медицинское обслуживание учащихся в лицее осуществляют организации здравоохранения органов внутренних дел. Учащиеся в лицее обеспечиваются форменной одеждой в порядке и по нормам, определяемым МВД.

За более подробной информацией о порядке поступления в Лицей и академию МВД можно обратиться в Несвижский РОВД по телефонам: 5-13-14, 29 6901076.


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Теги: Минск
 
 
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Абитуриенты уже идут в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе.
 
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