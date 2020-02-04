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Балыкин: "Сахарное дело" спровоцировало государство

04.02.2020 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Ценовые ножницы" на сахар, порожденные госрегулированием отрасли, и провоцируют коррупционные схемы.

Балыкин: "Сахарное дело" спровоцировало государство
Еще в 20-ых числах января появились слухи о том, что задержаны директора нескольких белорусских сахарных заводов, а также представители Белорусской сахарной компании и бизнесмены из России и Литвы. 

Правоохранительные органы до сих пор никак не комментируют ситуацию. И только генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк лишь подтвердил, что силовики проводят расследование по "сахарному делу".

Однако и он не раскрыл никаких подробностей произошедшего, заявив, что речь идет о мошеннических схемах.

И вот сегодня уже традиционно во время рабочей поездки, на этот раз в Добруш, свою версию очередного громкого дела прокомментировал Александр Лукашенко 

«Все дали показания. Никто их не гнобил»

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. 

Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - прокомментировал Лукашенко в Добруше «сахарное дело». И пообещал, что в ближайшие дни КГБ расскажет все подробности.

"Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы - они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов", - отметил белорусский руководитель.


Лукашенко заявил, что "давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели". 

"Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?"

"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - рассказал Лукашенко.

"Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров", - добавил он.

"Фирмы-прокладки" являются самой распространенной схемой коррупции


Экономист и юрист Сергей Балыкин в комментарии "Белорусскому партизану" говорит, что "сахарное дело" спровоцировало само государство:

- Производители сахара знают друг друга, вполне естественно, что в силу малочисленности они между собой договорились, создавали совместные структуры для его продажи. Почему возникла такая схема? 

В Россию сахар отгружают по низкой цене, мотивируя это тем, что там цена ниже, а из России сюда завозят по более высокой цене. Возможно, это просто перекладывание бумаг, а на самом деле сахар физически между странами не перемещался. 

В любом случае возникли ценовые ножницы, которые провоцируют подобные схемы. А причина возникновения ценовых ножниц только одна – государственное регулирование. У нас цены регулируются жестко, поэтому они у нас и выше, как ни парадоксально. 

Понятное дело, что есть соблазн работать по таким ценовым ножницам, а разницу класть себе в карман, - отмечает эксперт. 

- Почему руководители идут на преступления, работая по таким схемам? Ответ тоже очевиден: руководители предприятия не являются собственниками, собственником является государство, а любой человек, который распоряжается чужим ресурсом, подвержен соблазну превратить его в свой. Есть ресурс, нет контроля, есть соблазн, - подчеркнул Сергей Балыкин.


- Остается непонятным в чем заключается уникальность «сахарного дела», о которой заявил Александр Лукашенко. Если проанализировать подробности уголовных дел в отношении руководителей госпредприятий, то можно заметить, что схемы с так называемыми «фирмами-прокладками» являются самыми распространенными. 

Именно через такие фирмы чаще всего идет отгрузка продукции предприятий или поставка сырья в коррупционных схемах. И именно такие схемы являются наиболее явными и легко вычисляемыми, - резюмировал эксперт.
 
 
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"Ценовые ножницы" на сахар, порожденные госрегулированием отрасли, и провоцируют коррупционные схемы.
 
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