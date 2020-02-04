В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу. Какие лимиты?

Источник материала: Вороновская газета





Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физическое лицо при единовременном перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает $100 тыс., должно не только декларировать эти средства, но и предоставлять документы, которые подтверждают их происхождение.

В частности, речь идет о банковских документах о снятии денежных средств со счета, совершении конверсионных операций, получении кредитов, а также о документах, которые подтверждают совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование или дарение.

Если таких документов нет, перемещение через таможенную границу ЕАЭС денег и (или) денежных инструментов не допускается.

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