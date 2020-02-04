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В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу. Какие лимиты?
04.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Физическое лицо при единовременном перемещении через
В частности, речь идет о банковских документах о снятии денежных средств со счета, совершении конверсионных операций, получении кредитов, а также о документах, которые подтверждают совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование или дарение.
Если таких документов нет, перемещение через таможенную границу ЕАЭС денег и (или) денежных инструментов не допускается.
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Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в...
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