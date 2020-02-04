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Отчёт по налогам. Кто должен представить декларацию за 2019 год?

04.02.2020 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Отчёт по налогам. Кто должен представить декларацию за 2019 год?
Фото из открытых источников

Транспорт

Так, отчитаться перед налоговой придётся физлицам, которые в 2019 году получили доходы от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств:

  • 2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3,5 т и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического ТС;
  • любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3,5 т (например, грузового);
  • любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса).

Доходы, полученные от возмездного отчуждения ТС, полученных по наследству, освобождаются от подоходного налога независимо от периодичности отчуждения в течение календарного года.

Жильё

Также нужно подать декларацию, если получены доходы от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

  • в течение 2019 года - одного и более объектов недвижимости, не относящихся к не завершенному строительством капитальному строению (зданию, сооружению), расположенному на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения.
  • в течение 2014-2019 гг. (пяти последних лет) - более одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество).

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Как уточнили в налоговой, при получении в течение 2014-2019 гг. доходов от продажи одного наименования объекта недвижимости, например, в 2015 году - одной квартиры, а в 2019 году - одного жилого дома, физическое лицо освобождается от представления налоговой декларации, так как с этих доходов подоходный налог платить не нужно.

Доходы, полученные от возмездного отчуждения полученных по наследству объектов недвижимости, освобождаются от подоходного налога независимо от периодичности их отчуждения в течение пятилетнего периода.

В завершение «имущественной» темы: декларацию надо подать, если физическое лицо получило доходы от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

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Подарки

Обязательна подача декларации и в том случае, если вы получили в течение 2019 года доходы в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей от всех источников в течение года.

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Исключение - если доход получен от близких родственников и лиц, состоящих с вами в отношениях свойства. Они не признаются объектом обложения подоходным налогом независимо от размера.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.

К своякам относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

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Заграница

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, признанные в 2019 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2019 года более 183 дней на территории республики), получившие в 2019 году доходы из-за или за границей. Например, в результате:

  • работы по найму (контракту);
  • продажи акций или иных ценных бумаг;
  • продажи долей в уставных фондах иностранных организаций;
  • получения дохода в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках;
  • подарка от иностранных граждан и др.

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При этом фактически уплаченные в соответствии с законодательством иностранного государства суммы налога с доходов, полученных в таком государстве (за исключением доходов, полученных из офшорных зон), подлежат зачету при определении суммы подоходного налога, исчисляемого налоговым органом Республики Беларусь на основании налоговой декларации. Для этого нужно представить документы о полученном доходе и уплате налога в иностранном государстве, подтвержденные налоговым или иным компетентным органом иностранного государства.

Документы представляются физическим лицом либо в момент подачи налоговой декларации, либо в течение одного года со дня подачи заявления о проведении зачета налога, уплаченного в иностранном государстве.

Иные случаи

Физические лица обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию и уплатить подоходный налог в отношении сумм, на которые им ранее была предоставлена льгота по подоходному налогу в виде имущественного налогового вычета в том случае, если они получили в 2019 году следующие доходы:

  • в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир или одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства;
  • в размере номинальной стоимости жилищных облигаций и процентного дохода, полученного от организации - эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении) денежными средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в уплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций;
  • в виде лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга - одноквартирного жилого дома или квартиры, в случаях, если такой договор не завершился выкупом имущества или в договор были внесены изменения, исключающие условие выкупа предмета лизинга.

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год представляется физическими лицами не позднее 31 марта 2020 года. Заплатить налог надо не позднее 1 июня 2020 года.

 
 
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В Министерстве по налогам и сборам сообщили, какие физические лица обязаны подать декларацию по подоходному налогу за минувший год и уплатить налоги.
 
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