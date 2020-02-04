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Андрей Сидоренко: почему бы Вудкрофту не извиниться перед болельщиками? В другом городе они уже давно "вынесли" бы этого товарища

04.02.2020 17:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший наставник минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрей Сидоренко выразил удивление откровениями главного тренера "зубров" Крэйга Вудкрофта после поражений.

- Вудкрофт недавно говорил, что, несмотря на поражения, прогресс в игре "Динамо" есть. Вы его видите?

- Вот мы смотрим: команда безнадежно проиграла 1:5. А тренер говорит, что команда играла здорово. Сам себе задаю вопрос: "Или я ни в чем не разбираюсь, или что-то еще?" Может, мы смотрели разные матчи?

Честно, с одной стороны, мне жалко, что такое происходит с "Динамо". Нужно искать позитивные моменты. С другой стороны, нужно смотреть правде в глаза. А то у нас получается как: "Динамо" играет здорово, но проигрывает 1:9. Или серия из 12 проигрышей. Это нормально разве? Почему бы Вудкрофту не извиниться перед болельщиками? Они же верят в эту команду. Нашим людям надо отдать должное. В другом городе они уже давно "вынесли" бы этого товарища, — сказал Сидоренко в интервью by.tribuna.com.
 
 
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Бывший наставник минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрей Сидоренко выразил удивление откровениями главного тренера "зубров" Крэйга Вудкрофта после поражений.
 
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