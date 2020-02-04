"Валюту надо зарабатывать, а не вывозить" - Александр Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение

Источник материала: Ивьевский край

Об этом Президент Беларуси заявил во время посещения Добрушской бумажной фабрики

Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА .





Глава государства в Добруше ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.







"На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?" - спросил Александр Лукашенко.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

"А зачем столько денег для этого (около $83 млн. - Прим. БЕЛТА), если все есть?" - уточнил Президент.





Как доложили главе государства, половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве. "Австрийская компания - лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод", - отметил Юрий Назаров.











Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.





"Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело".





Президент на предприятии посетил цех деревоподготовки, энергоцентр и цех картоноделательной машины, ознакомившись с техническим переоснащением завода. Причем тематика импортозамещения звучала на протяжении всего посещения завода. По мнению главы государства, на неиспользуемых площадках добрушской фабрики можно было бы организовать производство упаковки из картона, который вскоре будет выпускаться на заводе. На предприятии уже есть соответствующие планы, их детально проработают в ближайшее время. Однако пока здесь, например, делают тетради, а обложки к ним закупают на других предприятиях.





"Безобразие. Все это надо делать у себя. Это импортозамещение", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко хочет "основательно поговорить" с Си Цзиньпином о китайских подрядчиках, проваливших проекты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином работу китайский подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".





Подготовить список таких проектов Александр Лукашенко поручил своему помощнику Александру Косинцу. "У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - сказал глава государства.

Среди проектов, которые не были завершены в Беларуси китайской стороной, и завод по производству картона в Добруше. "То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, - это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поставил задачу к декабрю уже запустить на заводе производство картона. "То есть сентябрь - это начало вашего окончания работ, в декабре - все, вы выходите работаете", - сказал Президент. К этому времени, добавил он, на фабрике также надо организовать производство из картона упаковочного материала.

Александр Лукашенко об отношениях с США: период холода закончился







Период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! - отметил Президент. - Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один".

Глава государства считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе. "Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, - рассказал подробности того диалога глава государства. - Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?"

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Майклом Помпео , Александр Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями: "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. - Прим. БЕЛТА) по конкурентной цене нефть поставим".

"Наступил момент истины" - Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретится с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".





"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", - сказал Александр Лукашенко.





Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил белорусский лидер.

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео (Госсекретарь США. - Прим. БЕЛТА) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику. "Или мы этим навредили России? Нет", - добавил он.

"По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла - они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это "медведь" - огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда, - отметил Александр Лукашенко. - А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом".

Президент, отвечая на вопросы журналистов, коснулся темы переговоров вокруг поставок энергоресурсов. "Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", - пояснил глава государства.

Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем констатировал, что даже в российских СМИ, несмотря на пропаганду, появились и здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя.

"Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили - $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги", - констатировал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество. "Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?" - заметил глава государства.

"Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе - до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - подчеркнул Президент.

"Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов.





В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил Президент. "Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".

Глава государства также рассказал, какой факт его возмутил больше всего: "Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?"





"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что четыре сахарных завода работают в Беларуси еще с советских времен. Причем современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили, отметил он. "Дошло до того, что перед двумя ответственным руководителями положил наручники и сказал: "К утру не будет сахара, знаете, что будет". К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи - цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать", - напомнил о тех временах глава государства.

В дальнейшем был принят ряд экономических мер, который позволил производить в Беларуси около 4 млн т сахарной свеклы. Затем предприятия были модернизированы, чтобы нарастить и производство сахара. "Там пописывают, что директора - молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину, просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку", - отметил Александр Лукашенко. Президент заявил, что нынешние директора заводов ему как дети, однако недопустимо, когда кто-то наживается на том, что принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу.





Была и еще одна афера, добавил глава государства. "Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров", - добавил он.

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - рассказал Александр Лукашенко.

При этом он раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не разобравшись в этом деле. "Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко о ситуации вокруг коронавируса: нам стоит тревожиться, но только в одном - мойте руки

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса. Об этом он заявил сегодня журналистам в Добруше.

"Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом, - сказал Президент. - Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть".

Александр Лукашенко отметил с положительной стороны тот факт, что в Беларуси, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок. "Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека (инфицированного вирусом. - Прим. БЕЛТА) и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко посетил Добрушский фарфоровый завод







Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки посетил Добрушский фарфоровый завод.

Изначально планировалось, что глава государства побывает только на бумажной фабрике, но он решил ознакомиться и с состоянием дел на фарфоровом заводе. Александр Лукашенко посетил главную производственную площадку, где ему рассказали о видах выпускаемой продукции и технологических процессах.





"Надо его сохранить и вовремя подставить плечо: если окончательно добьем, нужны будут бешеные деньги, чтобы его поднять", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что продукция этого предприятия будет востребована всегда, поэтому важно, чтобы добрушское производство не потеряло рынки.





Как рассказал журналистам гендиректор завода Александр Винокуров, на предприятии работают более тысячи человек, средняя зарплата Br725. Более 75% продукции идет на экспорт, причем почти вся - в Россию. Что-то поставляется в Украину и Казахстан, другие страны. "Если мы, например, вступим в ВТО, то уберется пошлина в 13% на нашу продукцию на европейском рынке и мы станем более конкурентоспособными", - отметил руководитель завода.









По его словам, предприятие всегда находится в стадии переоснащения и поисках новых технологий, однако модернизация серьезно влияет на рентабельность. Например, в прошлом году завод сработал в минус из-за масштабной закупки оборудования. "Учитывая, что все оборудование европейское, берутся еврокредиты. В конце года скачок курсов нас немножко качнул, но сальдо и прибыль от реализации у нас всегда положительные", - обратил внимание Александр Винокуров.