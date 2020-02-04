ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кризис отступает? В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой

04.02.2020 17:29 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Кризис отступает? В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой
Фото из открытых источников

В октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» отмечалось: мировая экономика переживает синхронизированное замедление с усилением рисков ухудшения ситуации, которые могут дополнительно ослабить экономический рост, следует из статьи Гиты Гопинат, опубликованной МВФ. Впоследствии некоторые риски отчасти отступили ввиду объявленной «первой фазы» соглашения между США и Китаем и уменьшением вероятности «Брексита» без достижения договоренности.

- Денежно-кредитная политика продолжает поддерживать экономический рост и динамичные финансовые условия. На фоне этих событий теперь наметились признаки того, что мировой рост, возможно, стабилизируется, хотя и на пониженных уровнях.

Кризис отступает? В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой
Что будет угрожать мировой экономике в 2020 году? Прогнозы экспертов
Подробнее

Ожидания

В новом бюллетене «Перспектив развития мировой экономики» прогнозируется, что мировой экономический рост немного повысится: с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году.

- Это небольшое снижение прогноза на 0,1% на 2019 и 2020 годы и на 0,2% на 2021 год в основном объясняется пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. В отношении прогнозируемого восстановления мирового роста сохраняется неопределенность. Оно по-прежнему в значительной степени зависит от подъема в странах с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, на фоне стабилизации роста на уровнях, близких к существующим, в странах с развитой экономикой.

Спасает сфера услуг

Есть предварительные признаки того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и торговле, возможно, преодолевает свою нижнюю точку спада. Это отчасти объясняется улучшением состояния автомобильного сектора: сбои, связанные с переходом на новые нормативы выбросов, начинают затухать.

- Активность в сфере услуг остается на уровне, характерном для подъема, благодаря стойким потребительским расходам, поддерживаемым устойчивым ростом заработной платы. Почти синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики в крупнейших странах поддерживает спрос и, по оценке, повышает мировой экономический рост на 0,5% и в 2019, и в 2020 годах.

В странах с развитой экономикой прогнозируется небольшое замедление роста с 1,7% в 2019 году до 1,6% в 2020 и 2021 годах. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается повышение темпов роста с 3,7% в 2019 году до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году, на 0,2% ниже предыдущего прогноза на оба года.

Кризис отступает? В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой
Здесь доллар не берут. С помощью чего Китай победил «зелёную зависимость»?
Подробнее

Стресс в Индии

По мнению Гиты Гопинат, наиболее значительная часть этого пересмотра прогноза связана с Индией, где произошло резкое замедление, прогноз роста в Китае на 2020 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,2% до 6% с учетом достигнутого торгового соглашения с США.

- Повышение темпов мирового роста в 2020 году характеризуется высокой степенью неопределенности, поскольку зависит от улучшения показателей роста в испытывающих экономический стресс странах, таких как Аргентина, Иран и Турция, и странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, имеющих недостаточно высокие показатели, таких как Бразилия, Индия и Мексика.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат - о том, каким будет мировой экономический...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зубры на марше: более полусотни появилось в 15 километрах от Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика