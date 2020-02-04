Кризис отступает? В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой

Источник материала: Аргументы и факты

В октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» отмечалось: мировая экономика переживает синхронизированное замедление с усилением рисков ухудшения ситуации, которые могут дополнительно ослабить экономический рост, следует из статьи Гиты Гопинат, опубликованной МВФ. Впоследствии некоторые риски отчасти отступили ввиду объявленной «первой фазы» соглашения между США и Китаем и уменьшением вероятности «Брексита» без достижения договоренности.

- Денежно-кредитная политика продолжает поддерживать экономический рост и динамичные финансовые условия. На фоне этих событий теперь наметились признаки того, что мировой рост, возможно, стабилизируется, хотя и на пониженных уровнях.

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Ожидания

В новом бюллетене «Перспектив развития мировой экономики» прогнозируется, что мировой экономический рост немного повысится: с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году.

- Это небольшое снижение прогноза на 0,1% на 2019 и 2020 годы и на 0,2% на 2021 год в основном объясняется пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. В отношении прогнозируемого восстановления мирового роста сохраняется неопределенность. Оно по-прежнему в значительной степени зависит от подъема в странах с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, на фоне стабилизации роста на уровнях, близких к существующим, в странах с развитой экономикой.

Спасает сфера услуг

Есть предварительные признаки того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и торговле, возможно, преодолевает свою нижнюю точку спада. Это отчасти объясняется улучшением состояния автомобильного сектора: сбои, связанные с переходом на новые нормативы выбросов, начинают затухать.

- Активность в сфере услуг остается на уровне, характерном для подъема, благодаря стойким потребительским расходам, поддерживаемым устойчивым ростом заработной платы. Почти синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики в крупнейших странах поддерживает спрос и, по оценке, повышает мировой экономический рост на 0,5% и в 2019, и в 2020 годах.

В странах с развитой экономикой прогнозируется небольшое замедление роста с 1,7% в 2019 году до 1,6% в 2020 и 2021 годах. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается повышение темпов роста с 3,7% в 2019 году до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году, на 0,2% ниже предыдущего прогноза на оба года.

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Стресс в Индии

По мнению Гиты Гопинат, наиболее значительная часть этого пересмотра прогноза связана с Индией, где произошло резкое замедление, прогноз роста в Китае на 2020 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,2% до 6% с учетом достигнутого торгового соглашения с США.

- Повышение темпов мирового роста в 2020 году характеризуется высокой степенью неопределенности, поскольку зависит от улучшения показателей роста в испытывающих экономический стресс странах, таких как Аргентина, Иран и Турция, и странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, имеющих недостаточно высокие показатели, таких как Бразилия, Индия и Мексика.