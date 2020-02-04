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Каспийское море может исчезнуть с лица земли через 75 лет – вывод ученых

04.02.2020 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На протяжении последних двух десятков лет наибольший внутренний водоем на планете Земля – Каспийское море – был подвержен процессу медленного испарения. Такой вывод был озвучен группой ученых, представляющих разные страны.





В том числе, известно, что с 1996 по 2015 годы уровень Каспийского моря стал ниже на полтора метра. Причиной данного явления, как утверждают эксперты, является стремительный рост температурного режима на поверхности земли в связи с глобальным потеплением. За упомянутый выше период температурный режим Каспии стал выше на 1 градус Цельсия. Такая тенденция вызвала испарение водоема.

В целом, у Каспийского моря есть берега, омывающие территории пяти государств. Также оно имеет многочисленные природные ресурсы, а еще море очень богато дикой жизнью.

Часть Каспии, которая в наибольшей степени подвергается испарению, находится в северной части. Именно там море наименее глубокое. По словам ученых, если море в дальнейшем будет испаряться такими же темпами, это чревато тем, что на Земле Каспийского моря не будет через 75 лет. 
 
 
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На протяжении последних двух десятков лет наибольший внутренний водоем на планете Земля – Каспийское море – был подвержен процессу медленного испарения. Такой...
 
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