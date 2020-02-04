«Да, и поэтому…» Как изящно говорить «нет», никого не обидев

Источник материала: Ежедневник

фото: legend-kazan.ru

Говорить «нет» бывает трудно и неловко, особенно если речь идет о людях, которыми мы дорожим. В этих случаях помогут несколько хитростей, в том числе оригинальный японский способ.

Нужно заметить, что, вопреки нашим опасениям, люди уважают и восхищаются людьми, которые умеют говорить «нет».

Не стоит говорить «да» и потом мучиться из-за своей нерешительности, ведь можно сказать «нет» элегантно и деликатно – так, что собеседник не почувствует себя уязвленным. Помочь в этом могут принципы, которые излагаются в книге Грега МакКеона «Эссенциализм. Путь к простоте», пишет портал КинигиКратко .

1. Научитесь отделять свое «нет» от отношений с человеком. Вы отказываете не ему, а его предложению или идее.

2. Используйте отказ по-японски: «да, и поэтому….». Здесь вы не произносите «нет». Вы не говорите «но». Однако при этом вы ставите выгодное для вас условие. Если ваш собеседник согласится на него – вы в выигрыше. В противном случае «нет» скажет он, а не вы.

3. Постарайтесь предложить компромисс. Излишне деликатничая, вы можете забыть, что ваш собеседник в первую очередь преследует свои интересы, а не ваши.

4. Если решительное «нет» все-таки нужно произнести, помните, что это лучше, чем уклончивое «да».

Как прекратить ненужный спор? Если вы хотите предотвратить или остановить бесплодную полемику, возьмите на вооружение фразы, которые предлагает автор книги «Искусство полемики» Джонатан Херринг: «Это можно обсуждать до утра», «Это действительно очень сложный вопрос для недолгого обсуждения». И самый изящный вариант ухода от ненужного спора: «Недавно прочитал по этой теме очень интересную статью. Я перешлю ее вам по электронной почте».