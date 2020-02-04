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Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальная команда по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный сбор, который стартовал 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На кэмп вызвано 24 хоккеиста, из них в расположение пока не прибыли вратари Иван Кульбаков и Константин Шостак, а также нападающий Владислав Кодола. Из-за проблем с визой не поможет команде и форвард питерского «Динамо» Артур Гаврус. 5 февраля подопечные Михаила Захарова отправятся в словацкий Попрад, где помимо хозяев сыграют с олимпийской сборной России.
Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Этот сбор направлен на подготовку белорусских хоккеистов к чемпионату мира в элитном дивизионе, который в 2020 году пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая.
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Новости Беларуси. Национальная команда по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный сбор, который стартовал 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», сообщили...
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