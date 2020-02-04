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Беларуская госкомпания потратит $9 тыс на робота: он будет готовить кофе и ругать людей
Источник материала: KYKY>
Власть машин над людьми постепенно прекращает быть пустым звуком для Беларуси. «Еврорадио»
От робота ждут, что он будет радоваться, когда в ходе викторины человек правильно ответит на вопрос. В случае неправильного ответа машина будет ругаться, а потом рассказывать о том, как нужно пользоваться газовым оборудованием, и давать советы на будущее. Эмоции робот будет выражать анимированным лицом.
Почти всю свою жизнь робот проведет в здании предприятия, но иногда его будут вывозить на гастроли. Тендер уже прошел: победитель определился, но кто он – не озвучивается. По планам робота соберут до конца февраля.
«Могилевоблгаз» считает, что госзакупка удачная: робот сделает население более образованным («через знание – к кофе»). «Изначально мы задумались: что нравится людям? Чтобы, во-первых, они обучились. Во-вторых, кофе как бонус. Ну и, естественно, современный дизайн!» – объяснили «Еврорадио» на предприятии. К слову, выпить кофе без викторины не получится.
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