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Беларуская госкомпания потратит $9 тыс на робота: он будет готовить кофе и ругать людей

04.02.2020 18:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власть машин над людьми постепенно прекращает быть пустым звуком для Беларуси. «Еврорадио» заметило, что предприятие «Могилевоблгаз» за 19 тысяч рублей (8,8 тысячи долларов по текущему курсу) закупает робота-кофемашину с подвижной рукой. Вот его небольшой, но звонкий функционал: готовить кофе, подзывать к себе людей и проводить для них викторину «о безопасной эксплуатации бытового газового оборудования».

От робота ждут, что он будет радоваться, когда в ходе викторины человек правильно ответит на вопрос. В случае неправильного ответа машина будет ругаться, а потом рассказывать о том, как нужно пользоваться газовым оборудованием, и давать советы на будущее. Эмоции робот будет выражать анимированным лицом.

Почти всю свою жизнь робот проведет в здании предприятия, но иногда его будут вывозить на гастроли. Тендер уже прошел: победитель определился, но кто он – не озвучивается. По планам робота соберут до конца февраля. 

«Могилевоблгаз» считает, что госзакупка удачная: робот сделает население более образованным («через знание – к кофе»). «Изначально мы задумались: что нравится людям? Чтобы, во-первых, они обучились. Во-вторых, кофе как бонус. Ну и, естественно, современный дизайн!» – объяснили «Еврорадио» на предприятии. К слову, выпить кофе без викторины не получится.

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Власть машин над людьми постепенно прекращает быть пустым звуком для Беларуси. «Еврорадио» заметило, что предприятие «Могилевоблгаз» за 19 тысяч рублей (8,8 тысячи...
 
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