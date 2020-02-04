Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





7 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по телефону 4-33-90 проведет прямую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

8 февраля с 9.00 до 12.00 управляющий делами Вороновского райисполкома Галина Францевна Мартинкевич по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

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