ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые линии в Вороновском районе

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии в Вороновском районе

7 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по телефону 4-33-90 проведет прямую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

 

8 февраля с 9.00 до 12.00 управляющий делами Вороновского райисполкома Галина Францевна Мартинкевич по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 

Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup
Самые интересные новости Вороновщины на телеграм-канале «Воранаўскай газеты». Подписывайтесь по ссылке t.me/vorannews

 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на http://www.voran.by/ обязательна!

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске пройдет концерт «Константин Горячий Трио»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика