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Прямые линии в Вороновском районе
04.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
7 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по телефону 4-33-90 проведет прямую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
8 февраля с 9.00 до 12.00 управляющий делами Вороновского райисполкома Галина Францевна Мартинкевич по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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7 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по...
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