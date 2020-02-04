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В Заводском районе постоят жилой комплекс из 8 зданий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для будущего жилья уже снесли 17 нежилых сооружений и три старых общежития. Здесь возведут восемь зданий, где будет более 600 квартир. Кроме этого, планируется построить две многоуровневые парковки на 290 машиномест каждая.
К застройке приступят в четвертом квартале 2020 года. К слову, дома возведут для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Часть квартир предоставят Министерству внутренних дел.
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Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные...
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