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В Заводском районе постоят жилой комплекс из 8 зданий

04.02.2020 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе постоят жилой комплекс из 8 зданий

Для будущего жилья уже снесли 17 нежилых сооружений и три старых общежития. Здесь возведут восемь зданий, где будет более 600 квартир. Кроме этого, планируется построить две многоуровневые парковки на 290 машиномест каждая.

В Заводском районе постоят жилой комплекс из 8 зданий

К застройке приступят в четвертом квартале 2020 года. К слову, дома возведут для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Часть квартир предоставят Министерству внутренних дел.

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Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные...
 
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