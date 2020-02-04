В Беларуси новые правила: изменился провоз денег через границу

Источник материала: KYKY

Начиная с 4 февраля, в Беларуси изменились правила провоза через границу личных наличных денег, пишет kp.by. Вместе с нашей страной изменения вступили в силу во всех странах, входящих в ЕАЭС (а это Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Рассказываем, к чему нужно быть готовым.

Теперь физические лица, которые перевозят через границу больше 100 тысяч долларов по курсу, обязаны не только их задекларировать, но и подтвердить происхождение этих денег. В Государственном таможенном комитете рассказали, что новое требование распространяется не только на наличные, но и на чеки, векселя и ценные бумаги, которые можно обналичить.

Для того, чтобы подтвердить происхождение задекларированных денег, на границе нужно будет показать банковские документы о проведении конверсии, снятии средств со счета, полученном кредите. Доказать легальность денег можно также документами о проведенных гражданско-правовых сделках (к примеру, договоры дарения либо наследования).

Старая норма осталась в прежнем виде: все еще обязательно надо декларировать наличные деньги или дорожные чеки, сумма которых превышает десять тысяч долларов по курсу. Но объяснить их происхождение на границе не попросят, если сумма не больше 100 тысяч долларов.