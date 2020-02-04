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Скупочные цены на драгметаллы вырастут с 5 февраля
Источник материала: Партизан
Министерство финансов постановлением №1 от 28 января увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
Об этом
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
платина – 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);
золото:
375 – Br33,24 (ранее Br31,95);
500 – Br44,33 (ранее Br42,60);
583, 585 – Br51,86 (ранее Br49,84);
750 – Br66,49(ранее Br63,90);
900 – Br79,79 (ранее Br76,68);
916 – Br81,20 (ранее Br78,04);
950 – Br84,22 (ранее Br80,94);
958 – Br84,93 (ранее Br81,62);
серебро:
750 – Br0,77;
800 – Br0,82;
875 – Br0,89 (ранее Br0,90);
916 – Br0,93 (ранее Br0,94);
925 – Br0,94 (ранее Br0,95);
960 – Br0,98 (ранее Br0,99).
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Министерство финансов постановлением №1 от 28 января увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
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