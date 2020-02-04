ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скупочные цены на драгметаллы вырастут с 5 февраля

04.02.2020 17:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство финансов постановлением №1 от 28 января увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

платина – 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);

золото: 

375 – Br33,24 (ранее Br31,95); 
500 – Br44,33 (ранее Br42,60); 
583, 585 – Br51,86 (ранее Br49,84); 
750 – Br66,49(ранее Br63,90); 
900 – Br79,79 (ранее Br76,68); 
916 – Br81,20 (ранее Br78,04); 
950 – Br84,22 (ранее Br80,94); 
958 – Br84,93 (ранее Br81,62);

серебро: 

750 – Br0,77; 
800 – Br0,82; 
875 – Br0,89 (ранее Br0,90); 
916 – Br0,93 (ранее Br0,94); 
925 – Br0,94 (ранее Br0,95); 
960 – Br0,98 (ранее Br0,99).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов постановлением №1 от 28 января увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
 
Новости дня
Новости разные
 
«Печальное начало». Отзывы зрителей на сериал «Поздний срок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика