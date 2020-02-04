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В Пинске пройдет концерт «Константин Горячий Трио»

04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Константин Горячий известный белорусский пианист и органист, аранжировщик и сессионный музыкант, который не ограничивается в своём творчестве одним музыкальным направлением, о чем свидетельствует факт его сотрудничества со многими известными коллективами нашей страны: группа «Apple-Tea» (клавишник с 1994 г), «Ляпис Трубецкой», «J-Морс», Алексей Шедько, «Tanin Jazz» и другими. Также Константин выступал с такими музыкантами, как Gregory Porter, Kevin Mahogany, Sachal Vasandani, Vladimir Chekasin, Nicolas Bearde, Elaine Delmar, Igor Boiko e.t.c.

В 2015 г. вышел первый альбом, записанный в Варшаве «Konstantin Goryachy Trio «On The Bridge», который был представлен на многих международных джазовых фестивалях. «Горячий Трио» исполняют авторскую музыку и оригинальные аранжировки мирового музыкального наследия.



 
 
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Константин Горячий известный белорусский пианист и органист, аранжировщик и сессионный музыкант, который не ограничивается в своём творчестве одним музыкальным...
 
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