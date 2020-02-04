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Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу
Источник материала: СТВ
Новости мира. Чтобы провезти через границу наличные деньги на сумму больше 100 тысяч долларов, теперь недостаточно просто заполнить декларацию. Вместе с ней придется предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые правила для стран Евразийского экономического союза начали действовать 4 февраля. Подтверждением происхождения денег могут быть банковские документы о конверсионных операциях, снятии наличных со счета или получении кредита, а также бумаги, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, к примеру дарения или наследования.
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Новости мира. Чтобы провезти через границу наличные деньги на сумму больше 100 тысяч долларов, теперь недостаточно просто заполнить декларацию. Вместе с ней...
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