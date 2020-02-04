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В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов для субъектов малого бизнеса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса снова появилась возможность привлечь средства на выгодных условиях. Начат прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К рассмотрению принимаются проекты, связанные с созданием и развитием производства, реализацией экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, производством продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрением новых технологий. Господдержка будет выделяться в виде денежных средств на условиях займа, либо имущества на условиях лизинга. В обоих случаях на срок до 5 лет.
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Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса снова появилась возможность привлечь средства на выгодных условиях. Начат прием заявок на участие в конкурсе...
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