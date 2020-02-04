﻿ Картон на экспорт: Лукашенко назвал сроки запуска бумажной фабрики в Добруше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картон на экспорт: Лукашенко назвал сроки запуска бумажной фабрики в Добруше

04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. 

Станки простаивают, цеха пустуют. Огромная территория завода напоминает спящее царство. Здесь ничего не менялось последние пять лет. В 2012-м планировали строить новые объекты, но из-за финансовых проблем контракт с китайским подрядчиком расторгли, проект заморозили.
 
«У меня с Си Цзиньпином будет серьезный разговор по этим недоделкам китайских компаний. Основательно, возможно, в Питере об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», – заявил Александр Лукашенко.

В Добруше планируют открыть завод по производству картона. Изготавливать 200 тысяч тонн в год, 80% отправлять на экспорт. Строительство Александр Лукашенко поручил закончить до 2021 года. Он поставил задачу к декабрю запустить на заводе производство картона. «То есть сентябрь – это начало вашего окончания работ, в декабре – все, вы выходите работаете. К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать», – сказал Лукашенко. 

После обхода цехов обсудил с журналистами и другие проблемы. В том числе энергетический вопрос. Минск не раз заявлял о поиске альтернативных поставок нефти. Вот уже и США готовы на 100% обеспечить ею Беларусь. 

«Я не скажу, что американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, через железобетонную толстую стенку, закончился. Мы налаживаем отношения с величайшей империей, ведущей страной мира», – отметил президент. 

Высказывался Александр Лукашенко и о коронавирусе. Президент уверен: вокруг китайской пневмонии больше паники, нежели реальных угроз. 
  
«Нам стоит тревожиться, но только в одном: мойте руки, меньше обнимайтесь на улице с незнакомыми людьми. Я в шутку намекаю на личную гигиену, это единственное, что требуется от белорусов. Все остальное – за Минздравом. Если мы не пылим, как некоторые страны, гвалтом кричат и пылят, это не значит, что мы не занимаемся этими вопросами», – сказал Лукашенко. 

После бумажной фабрики Александр Лукашенко оправился на местный фарфоровый завод. Предприятие хоть и находится в стадии переоснащения, но работу не останавливает. 75% посуды уходит на экспорт. По большей части в Россию.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гомельской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская оборонка снижает зависимость от России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика