Картон на экспорт: Лукашенко назвал сроки запуска бумажной фабрики в Добруше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Станки простаивают, цеха пустуют. Огромная территория завода напоминает спящее царство. Здесь ничего не менялось последние пять лет. В 2012-м планировали строить новые объекты, но из-за финансовых проблем контракт с китайским подрядчиком расторгли, проект заморозили.



«У меня с Си Цзиньпином будет серьезный разговор по этим недоделкам китайских компаний. Основательно, возможно, в Питере об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», – заявил Александр Лукашенко.

В Добруше планируют открыть завод по производству картона. Изготавливать 200 тысяч тонн в год, 80% отправлять на экспорт. Строительство Александр Лукашенко поручил закончить до 2021 года. Он поставил задачу к декабрю запустить на заводе производство картона. «То есть сентябрь – это начало вашего окончания работ, в декабре – все, вы выходите работаете. К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать», – сказал Лукашенко.

После обхода цехов обсудил с журналистами и другие проблемы. В том числе энергетический вопрос. Минск не раз заявлял о поиске альтернативных поставок нефти. Вот уже и США готовы на 100% обеспечить ею Беларусь.

«Я не скажу, что американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, через железобетонную толстую стенку, закончился. Мы налаживаем отношения с величайшей империей, ведущей страной мира», – отметил президент.

Высказывался Александр Лукашенко и о коронавирусе . Президент уверен: вокруг китайской пневмонии больше паники, нежели реальных угроз.



«Нам стоит тревожиться, но только в одном: мойте руки, меньше обнимайтесь на улице с незнакомыми людьми. Я в шутку намекаю на личную гигиену, это единственное, что требуется от белорусов. Все остальное – за Минздравом. Если мы не пылим, как некоторые страны, гвалтом кричат и пылят, это не значит, что мы не занимаемся этими вопросами», – сказал Лукашенко.

После бумажной фабрики Александр Лукашенко оправился на местный фарфоровый завод. Предприятие хоть и находится в стадии переоснащения, но работу не останавливает. 75% посуды уходит на экспорт. По большей части в Россию.