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В сельском клубе мужчине отказали ставить «Седую ночь» и он пошел за ружьем

04.02.2020 20:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В сельском клубе мужчине отказали ставить «Седую ночь» и он пошел за ружьем
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Столинском районе. На сельскую дискотеку в состоянии алкогольного опьянения пришел 45-летний житель деревни Коротичи. Он попросил диджея поставить песню «Седая ночь».

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Просьбу мужчины удовлетворили несколько раз, однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано. Обиженный сельчанин ушел с дискотеки, но вернулся туда с охотничьим ружьем и стал угрожать заведующему клубом. Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну заведующего: парень схватился за двустволку и вовремя отвел ее в сторону, сообщает МВД.

45-летний мужчина задержан. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

Известно, что мужчина ранее был охотником, однако несколько лет назад он не продлил лицензию, в связи с чем его лишили ружья. Также сообщается, что сельчанин не был судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

 
 
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