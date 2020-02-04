Причина – ремонтные работы. В метрополитене приносят извинения пассажирам за временные неудобства.
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В Минске временно закроют выход на станции метро «Площадь Победы»
04.02.2020 19:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Причина – ремонтные работы. В метрополитене приносят извинения пассажирам за временные неудобства.
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Один из выходов будет закрыт с 5 по 14 февраля 2020 года.
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