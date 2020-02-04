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В Минске временно закроют выход на станции метро «Площадь Победы»

04.02.2020 19:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске временно закроют выход на станции метро «Площадь Победы»
Фото из открытых источников

В Минске временно закроют выход на станции метро «Площадь Победы» В каких случаях метро может не работать?
Представители Минского метрополитена сообщили о том, что с 5 по 14 февраля 2020 года будет полностью закрыт выход №3-1 станции «Площадь Победы» по направлению к ул. Козлова.

Причина – ремонтные работы. В метрополитене приносят извинения пассажирам за временные неудобства.

 
 
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Один из выходов будет закрыт с 5 по 14 февраля 2020 года.
 
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