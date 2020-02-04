«Шахтер» сыграл вничью с боснийским «Вележом» в последнем спарринге в Турции

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» завершил первый турецкий сбор спаррингом против боснийского «Вележа». Матч проходил с преимуществом белорусского клуба, но завершился со счетом 1:1.



Фото: ФК «Шахтер»

«Горняки» уверенно провели первый тайм и заслуженно открыли счет в матче, отличился Дарко Бодул. В самом начале второго тайма «Шахтер» в обороне допустил нелепую ошибку, за что был наказан соперником, который сравнял счет. Мяч на счету бывшего минского динамовца Нусмира Файича.

В дальнейшем солигорчане продолжали владеть инициативой, но больше забить не смогли. В концовке игры случилась небольшая стычка между игроками, которая, впрочем, не переросла в потасовку.

«Шахтер»: Фильцов (Гутор, 46), Бурко (Матвейчик, 46), Политевич (Хадаркевич, 46), Сачивко (к) (Ламбулич, 46), Антич (Сотников, 46), Кендыш (Сзоке, 46), Баланович (Шиндагоридзе, 46), Булычев (Хващинский, 46), Диасамидзе (Лулаку, 46), Подстрелов (Вишняков, 46), Бодул (Козел, 46).

Голы: 1:0 — Бодул (39, пас — Баланович), 1:1 — Файич (47).

Напомним, в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0, во втором уступил польскому «Пясту» — 0:2, а в третьем обыграл грозненский «Ахмат» — 3:1.

4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб , который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор , который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнили ряды «кротов» защитник Сергей Политевич, сербский нападающий Игор Иванович, полузащитник Юрий Кендыш и защитник Роман Бегунов .

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай , перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш , Павел Рыбак . Два последних игрока перешли в «Ислочь» . Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».