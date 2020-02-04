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«Шахтер» сыграл вничью с боснийским «Вележом» в последнем спарринге в Турции
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» завершил первый турецкий сбор спаррингом против боснийского «Вележа». Матч проходил с преимуществом белорусского клуба, но завершился со счетом 1:1.
«Горняки» уверенно провели первый тайм и заслуженно открыли счет в матче, отличился Дарко Бодул. В самом начале второго тайма «Шахтер» в обороне допустил нелепую ошибку, за что был наказан соперником, который сравнял счет. Мяч на счету бывшего минского динамовца Нусмира Файича.
В дальнейшем солигорчане продолжали владеть инициативой, но больше забить не смогли. В концовке игры случилась небольшая стычка между игроками, которая, впрочем, не переросла в потасовку.
«Шахтер»: Фильцов (Гутор, 46), Бурко (Матвейчик, 46), Политевич (Хадаркевич, 46), Сачивко (к) (Ламбулич, 46), Антич (Сотников, 46), Кендыш (Сзоке, 46), Баланович (Шиндагоридзе, 46), Булычев (Хващинский, 46), Диасамидзе (Лулаку, 46), Подстрелов (Вишняков, 46), Бодул (Козел, 46).
Голы: 1:0 — Бодул (39, пас — Баланович), 1:1 — Файич (47).
Напомним, в первом спарринге
4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.
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Но «Шахтер»
Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».
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«Горняки» завершают первый турецкий сбор.
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