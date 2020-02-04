Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Брестское пиво" в течение первого квартала этого года должно окончательно рассчитаться по долгам с кредиторами, сообщил сегодня на брифинге председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.





"Ситуация на предприятии очень сложная. За период нахождения в санации только долги по налогам выросли на Br2,7 млн. Единственный возможный механизм реанимировать и продолжить деятельность завода - это продажа госпакета акций. Стоимость имущества предприятия оценивается в Br20,3 млн. Найти инвестора, который сразу, одномоментно внесет такую сумму, конечно, сложно. Поэтому механизм отсрочек, рассрочек будет согласовываться на уровне Администрации Президента и Совета Министров. Пока дело отложено до 30 марта", - сказал Сергей Кулак.

На этот день назначено очередное судебное заседание, где будет рассмотрен отчет управляющего по расчетам с кредиторами, реестр требований которых составляет Br8,3 млн.

Процедура санации в отношении ОАО "Брестское пиво" была запущена более пяти лет назад и неоднократно продлевалась. Предприятие несколько раз пытались продать, к сожалению, безуспешно. При этом изначально предполагалось, что реализация плана санации возможна только при условии привлечения средств внешнего инвестора. Поскольку такие средства привлечь не получилось, главная цель - восстановление платежеспособности предприятия - к установленному сроку оказалась не достигнутой. Не помогло и продление судом срока для расчетов с кредиторами.

"Эта процедура не может длиться долго, постоянно откладываться. Она уже находится за процессуальными сроками. Накануне 30 марта будем думать, определяться с точки зрения именно соблюдения процесса, что делать - или еще срок, или уходить в ликвидационное производство", - отметил председатель экономического суда.

В то же время работа по поиску инвесторов продолжается, ведутся переговоры с заинтересованными. Почти 90% акций ОАО принадлежит Брестской области.