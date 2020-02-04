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Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

04.02.2020 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный кэмп, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Подопечные Михаила Захарова готовятся сыграть на товарищеском турнире в Словакии. В каком составе и как национальная команда будет добираться до Попрада, узнавала Наталья Федорцова.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Наталья Федорцова, корреспондент:
Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочном сборе. Михаил Захаров вызвал 24 хоккеистов. Традиционно много вопросов вызывает вратарская линия. Сегодня на «Чижовка-Арене» работали Михаил Карнаухов и Александр Осипков.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Однако в Словакию голкиперы из системы минского «Динамо» не поедут. Защищать ворота сборной будут совсем другие игроки. Уже в другой стране к нашей команде присоединятся Иван Кульбаков и Константин Шостак, которые этот сезон проводят в российской ВХЛ.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

А вот лучший бомбардир питерского «Динамо» Артур Гаврус из-за проблем с визой не сможет добраться до Попрада. К слову, проблема транспортировки вызывает вопросы и у главного тренера сборной.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы должны были чартером лететь на этот турнир. Как и в том году, ничего не поменялось. За три дня, за четыре сказали: Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало нам лететь на чартере.

Я даже не знаю. В восемь утра у нас завтра сбор, приходим сюда, и в час ночи мы только будем в конечном пункте, Попраде. У нас две пересадки, автобусы. Я не знаю, как мы добираться будем. Это издевательство.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Александр Малявко, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Ну, перелет… потерпим, что тут такого. Хотелось бы, конечно, напрямую сразу лететь, отдохнуть.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

В Словакии нашим парням помимо хозяев предстоит сыграть с олимпийской сборной России. Напоминаем: два предыдущих товарищеских турнира команда под руководством Михаила Захарова выиграла.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Хорошие команды, хорошие. По сравнению с соперниками, с которыми мы играли раньше, уровень сильнее, чем у прошлых команд. Словакия, олимпийская сборная России – молодые ребята, но все тоже хотят доказать. Там быстрая команда. Будет непросто, но тем интереснее.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

В международную паузу, помимо национальной, свои силы на международных турнирах опробуют юниорская и юношеская сборные Беларуси.

Михаил Захаров: Министерство спорта отказало нам лететь на чартере в Словакию. Это издевательство

Люди в материале: Наталья Федорцова, Михаил Захаров, Александр Малявко, Артем Демков
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный кэмп, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Михаила Захарова...
 
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