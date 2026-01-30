«Его величество дедлайн»: замдиректора «Про бизнес» о том, как быстро закрывать задачи, использовать на полную современные устройства и беречь себя

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает цикл статей «Его Величество дедлайн» — о том, как наша команда работает в условиях жестких дедлайнов и как нам в этом помогает современный многофункциональный планшет HUAWEI MatePad 11,5 S 2026. Во этом материале замдиректора по работе с клиентами Ольга Кулешова рассказывает, как вести десятки проектов одновременно, готовить презентации и отчеты, согласовывать договоры, счета и акты и выдерживать внезапные правки — в том числе в дороге, между встречами и даже… в горах. Обычно Ольга работает за ноутбуком, но сегодня решила попробовать ускориться: в качестве эксперимента целый день она будет использовать современный планшет для работы.

«Я "табличный маньяк": люблю порядок и структуру во всем»

— Я замдиректора по работе с клиентами «Про бизнес», в компании я уже больше 8 лет. За это время я хорошо усвоила: в работе с партнерами и клиентами выигрывает не тот, кто делает «красиво», а тот, кто четко соблюдает договоренности и сроки. Ошибку в формулировке можно поправить, а вот потерянный темп иногда уже не вернуть — и это напрямую влияет на то, получит ли компания деньги.





Команда у нас небольшая, а задач много, поэтому мой день почти всегда состоит из множества запланированных (и не очень) активностей. В одном потоке — клиенты и партнеры, в другом — площадки и подрядчики, параллельно документы, презентации, отчеты, согласования, иногда верстка материалов. Проектов одновременно десятки, они на разных стадиях, и если не придерживаться системного подхода, начинаешь опаздывать.

Я из тех людей, которые любят структуру. Иногда шучу, что я «табличный маньяк». Но на деле это моя суперсила: я не полагаюсь на память, все фиксирую. CRM для меня — рабочая карта: сделки, воронки, контакты, задачи с дедлайнами, следующие шаги, кто кому что должен. В голове это не удержать. В ежедневник записываю ключевые дела и всё, что прилетает внезапно, чтобы не потерять на бегу. У меня даже есть своя система символов и отметок, чтобы быстро ориентироваться.

Мой режим хорошо описывает история из отпуска. Я была в дороге, и внезапно пришло письмо по партнерству на крупную сумму: нужно было срочно подготовить обновленную презентацию и драфт договора. Ноутбук в поездках я обычно не оставляю (потому что сюрпризы случаются не по графику), поэтому прямо в дороге я всё собрала, отправила — и вопрос закрылся без лишней паузы.







Такие ситуации и сформировали мой подход: я постоянно ищу способы делать быстрее и проще, не просаживая качество. Где-то помогает шаблон, где-то — дисциплина, где-то — ИИ, который снимает рутину. Но в любом случае мне нужен инструмент, который выдерживает темп и не заставляет откладывать задачи «до компьютера».

Поэтому мне и стало интересно проверить HUAWEI MatePad 11,5 S 2026 как рабочий девайс: может ли он выдерживать напряженный ритм в режиме активного использования, станет ли достойной замену тяжелому ноутбуку и насколько поможет мне быть быстрее и эффективнее.

«Принимаем вызов: прожить день без ноутбука и не просрочить ни одной задачи»

— Сегодня вместо ноутбука я взяла с собой новый планшет HUAWEI MatePad 11,5 S 2026. Поехали проверять, выдержит ли он мой рабочий график!





Утро началось предсказуемо — не с кофе. Пока я ехала на работу, пришла срочная просьба: нужно поправить договор, чтобы успеть согласовать его до обеда. Компании важно получить деньги как можно скорее, а значит останавливаюсь — и приступаю к корректировкам. Достаю планшет прямо в машине, подключаю магнитную клавиатуру — и за пару минут превращаю его в мини‑ноутбук.







Планшет лёгкий, весит всего около 515 граммов, при этом тонкий — примерно 6,1 миллиметра, так что его удобно держать на коленях. К тому же матовый экран не собирает отпечатки пальцев — планшет всегда выглядит презентабельно. Да и дизайн у него стильный — сдержанный, но не скучный оттенок, качественные материалы. С таким гаджетом не стыдно прийти на деловую встречу любого уровня.





Большой 11,5‑дюймовый экран с высоким разрешением позволяет видеть весь текст договора целиком, — я не теряю строку и не трачу время на бесконечные приближения, как если бы пользовалась смартфоном.

Удобно, что мне не нужно ничего дополнительно скачивать: пакет офисных программ WPS Office уже предустановлен. Я открываю документ, вношу изменения, проверяю формулировки и сразу отправляю обновленную версию клиенту. В идеальном сценарии — договор согласуют быстро, сделка будет успешно закрыта, а деньги поступят на счет компании в течение пары часов.





* В Беларуси в продаже будут планшеты с двуязычной клавиатурой в комплекте

Срочный пожар потушен, еду на встречу с партнером. Пока ожидаю его в лобби, начинается обычная рабочая рутина: письма, мессенджеры, уточнения по проектам, параллельные переписки с клиентами. Здесь важно, чтобы устройство могло долго работать без подзарядки. У HUAWEI MatePad 11,5 S 2026 батарея 8800 мА·ч и быстрая зарядка 40 Вт — то есть он способен проработать более 10 часов. Мне подходит!





Отдельно я оценила экран. В условиях постоянных перемещений освещение часто то слишком яркое, то, наоборот, недостаточное, а глаза и без того устают от постоянного чтения. Здесь помогает матовое покрытие PaperMatte: оно уменьшает блики, картинка остается читаемой, цветопередача комфортная, а частота обновления до 144 Гц делает прокрутку и работу с документами визуально более плавной и приятной. Факт: к концу дня глаза устают меньше.

В обед после встречи мне надо продумать схему будущей бизнес‑конференции: где будет сцена, кофе‑зона, где разместить партнёрские стенды, как посадить гостей. Я беру стилус HUAWEI M‑Pencil Pro и просто рисую план прямо на экране: набрасываю зоны, подписываю блоки, — так получается быстрее и нагляднее, чем на бумаге, которую потом всё равно придётся переносить в цифру.





Для подобных задач можно использовать приложение «Блокнот» — в нем удобно вести конспект и отмечать важное, можно даже оставлять аудиозаметки. Стилус хорошо считывает нажатие и угол, линии получаются аккуратными. По сути, планшет в этот момент становится рабочей доской, которую я могу положить в сумку.





После обеда продолжаю работу уже в офисе и переключаюсь на CRM. Заношу сделки, проверяю статусы, ставлю задачи, фиксирую договорённости, чтобы ничего не «потерялось» на этапе согласований. Для повседневных задач у меня есть доступ к фирменному магазину Huawei AppGallery — там я нахожу нужные приложения для работы и коммуникаций.

При этом мне не приходится отказываться от привычных сервисов. Утилита microG помогает установить Instagram, Facebook, YouTube, Gmail и другие приложения Google, а приложение GBox даёт возможность авторизоваться в Google Play и скачивать программы уже оттуда. В результате на планшете у меня тот же набор рабочих инструментов, что и на ноутбуке: почта, мессенджеры, соцсети, сервисы Google и все, что нужно для ежедневной рутины.





Ближе к вечеру всплывает задача, которую проще решить голосом: нужно быстро обсудить детали с коллегой, чтобы не устраивать длинную переписку. Мы созваниваемся через планшет, обсуждаем задачи. Здесь важна не столько «красота» картинки, сколько стабильность связи и то, что я могу параллельно смотреть в документы и записывать договорённости.





День подходит к концу, и я делаю привычную ревизию: что успела отправить, какие договоры ушли клиентам, какие проекты сдвинулись с места, где жду ответ. Пара дел, которые могли бы уехать «на потом», оказываются закрыты именно потому, что планшет был под рукой в нужный момент: в машине, между встречами, за столом.

Конечно, планшет не превращает меня в супергероя и не отменяет дедлайны, но он снимает большое количество технических «но»: ему достаточно женской сумки, которая уместна на деловом мероприятии, экран комфортен для глаз, зарядки хватает надолго, а офисные программы и приложения для работы уже есть или устанавливаются в пару кликов. И когда инструмент не тормозит, а подстраивается под мой ритм, у меня появляется намного больше возможностей успеть сделать важное вовремя.

Советы и практики, чтобы легко укладываться в дедлайны: — Мой подход можно назвать «Приоритет, фокус, контроль». •‎ Важно четко и спокойно определить пул задач и их приоритет;

•‎ Большие задачи разбиваем на подзадачи. Здесь все по классике — по системе SMART: задача должна быть Конкретной, Измеримой, Достижимой, Релевантной и Ограниченной по времени;

•‎ При горящих сроках важно фокусироваться на приоритетной задаче и не отвлекаться на мелкие не срочные. Поэтому выделяем определенное время и с головой погружаемся в задачу;

•‎ Начинаем с самого сложного или самого «узкого» места, которое блокирует остальную работу. Это дает максимальный прогресс в начале и очень воодушевляет;

•‎ После реализации проекта желательно провести короткий «разбор полетов» (личный или с командой): что привело к кризису, как это предотвратить в будущем? Это ключевой шаг, чтобы следующий дедлайн не был таким же «жестким».

Редакция «Про бизнес» благодарит за помощь в организации фотосъемки салон мягкой мебели Sofa Club.