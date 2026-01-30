Когда дом умеет почти все. Dreame представила экосистему техники, которая получила 50 наград на выставке CES 2026

Источник материала: ProBusiness

29 января компания Dreame Technology провела в Казахстане масштабную презентацию и анонсировала старт продаж флагманской умной экосистемы для всего дома Whole-Home Smart Ecosystem, которую в начале января отметили более чем 50 отраслевыми наградами на международной выставке CES в Лас-Вегасе. Ключевой новинкой стал робот-пылесос Dreame Cyber X — первое в мире серийное устройство для уборки, способное автономно перемещаться между этажами и обслуживать дома высотой до пяти этажей.





Dreame Technology провела презентацию и представила интеллектуальную экосистему устройств для дома Whole-Home Smart Ecosystem. Решение объединяет устройства различных категорий в единую цифровую среду, адаптируясь к условиям дома и привычкам пользователя, и охватывает ключевые бытовые сценарии: уборку, персональный уход, климат-контроль, кухонную технику и мультимедиа.

— Казахстан — один из ключевых рынков для нас: по итогам 2025 года доля бренда достигла 31,6%, мы удерживали лидерство на рынке восемь месяцев подряд и показали рост на 11,8% год к году. Мы видим высокий спрос на премиальные инновационные решения для дома, и с учетом того, что миллионы семей уже выбирают устройства Dreame, запуск полноценной экосистемы для всего дома является логичным и стратегическим шагом развития бренда, — отметил Алекс Чжен, генеральный директор Dreame по СНГ.

Интеллектуальная уборка

Центральное место в экосистеме занимает направление умной уборки. В Алматы Dreame представила робот-пылесос Dreame Cyber X, ориентированный на дома с несколькими этажами.

Модель использует гибридную ходовую систему с гусеничными и «шагающими» элементами Bionic QuadTrack™, что позволяет устройству самостоятельно преодолевать лестницы и очищать пространство на нескольких этажах без ручного переноса. Робот способен подниматься и спускаться по последовательным ступеням высотой до 25 см со скоростью до 0,2 м/с, обеспечивая непрерывную уборку между этажами.





Система машинного зрения и 3D-сканирования Smart 3DAdapt™ анализирует форму и высоту ступеней, выстраивая безопасный маршрут движения, а многоуровневая система защиты отвечает за устойчивость устройства при подъеме и спуске.

Для влажной и сухой уборки полов Dreame представила H16 Pro Steam — вертикальный пылесос с функцией паровой обработки SaunaClean™ 200 °C Steam Wash. Устройство использует двойную систему нагрева и подачу пара температурой до 200 °C, что позволяет удалять стойкие загрязнения и проводить глубокую гигиеническую очистку без использования химических средств. Модель оснащена роботизированной системой прижима щёток StainVenger™ AI Rigid Arm и интеллектуально подстраивает режим работы под тип поверхности и уровень загрязнения.

Линейку пылесосов дополняет беспроводной Z40 TangleCut Flex+, разработанный для повседневной уборки в домах с разными типами покрытий. Устройство оснащено системой автоматического распознавания загрязнений и регулировки мощности, а технология TangleCut™ Dual Blades предотвращает наматывание волос и шерсти на щётку. Гибкая складная труба облегчает уборку в труднодоступных зонах, а многоступенчатая система фильтрации с HEPA-H14 фильтром задерживает мельчайшие частицы пыли.





В сегменте крупной бытовой техники Dreame представила комплект AI Dual Inverter Washer & Dryer Set L9 — стиральную и сушильную машины с инверторными двигателями и алгоритмами искусственного интеллекта. Система автоматически подбирает параметры стирки и сушки в зависимости от типа ткани и загрузки, снижая уровень шума и энергопотребление.

Умная кухня: от посудомоечной машины с автосушкой до холодильника с приготовлением льда и газировки

Отдельный блок экосистемы составляют решения для кухни. В сегменте встраиваемой техники Dreame представила посудомоечную машину DZ60 Pro, индукционную варочную панель EZ40, газовую варочную панель CZ60 и духовой шкаф OZ40 Pro.





DZ60 Pro оснащена системой 360° HydraFlow, поддерживает автоматическое открытие дверцы для улучшенной сушки и рассчитана на сохранение свежести посуды до 15 дней после завершения цикла. Модель соответствует классу энергоэффективности A и поддерживает управление через мобильное приложение.

Духовой шкаф OZ40 Pro работает в температурном диапазоне от 60 до 250 °C и сочетает 8 профессиональных режимов, включая режимы запекания, жарки и приготовления на пару. Устройство оснащено функцией паровой самоочистки и рассчитано на приготовление блюд разных форматов с внутренним объемом рабочей камеры 81 л.

Dreame также представила наклонную вытяжку HZ40 Pro с классом энергоэффективности A+++. Модель обеспечивает производительность до 600 м³/ч, оснащена многоуровневой системой фильтрации и поддерживает бесконтактное управление жестами при пониженном уровне шума.





Встраиваемая индукционная варочная панель EZ40 оснащена несколькими независимыми зонами нагрева и сенсорным управлением, обеспечивающим точную настройку мощности и температуры. Газовая варочная панель CZ60 дополняет ассортимент бренда и предназначена для пользователей, предпочитающих классический способ приготовления.

Завершает сегмент кухонной техники холодильник FizzFresh™ Cross-Door, объединяющий функции хранения продуктов и приготовления напитков. Главная особенность модели — встроенная система приготовления газированной воды SparklingBar™, позволяющая получать охлажденную газированную воду за считаные секунды с возможностью выбора уровня газации.

Холодильник оснащён системой IceDUO Auto Ice Maker, которая автоматически производит кубики и колотый лёд; вместимость контейнера в конфигурации Cross-Door достигает 3,1 кг.

Для разных сценариев хранения предусмотрена FreshFlex Multi-Mode Zone с режимами для фруктов и овощей, напитков и мягкой заморозки, а зона HydroGuard Crisper поддерживает уровень влажности до 90%, продлевая свежесть продуктов. Модель поддерживает очистку воздуха AeroFresh Purification, управление через мобильное приложение и интеграцию в экосистему Whole-Home Smart Ecosystem.

Персональный уход

В экосистему Dreame также входит направление персонального ухода. На презентации был показан AirStyle Pro Hi — многофункциональный стайлер для сушки и укладки волос. Устройство оснащено восемью сменными насадками и высокоскоростным бесщеточным мотором с частотой вращения до 130 000 об/мин, который формирует направленный воздушный поток для эффективной сушки и укладки без перегрева.





Встроенная система интеллектуального контроля температуры NTC анализирует тип волос, параметры укладки, отслеживает нагрев и автоматически корректирует параметры работы, снижая риск повреждения волос. Управление через приложение позволяет получать персональные рекомендации и настраивать автоматические режимы.

Медиацентр и творчество: 86-дюймовый AI-телевизор и модульная экшен-камера

Экосистема Whole-Home Smart Ecosystem включает решения для климат-контроля, мультимедиа и ухода за одеждой. На презентации был показан телевизор Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 с диагональю 86 дюймов и расширенными возможностями встроенного звука. Интегрированная саундбар-система не требует подключения внешней акустики, а встроенная технология AI Sound Tuner автоматически анализирует контент и адаптирует параметры звучания под тип сцены.

Экшен-камера Dreame Leaptic Cube выполнена в модульной архитектуре и состоит из основной камеры и док-станции, которые могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Такое решение расширяет сценарии съёмки — от компактного автономного формата до продолжительной записи с увеличенным временем работы. Устройство оснащено магнитной системой крепления с двусторонним притяжением, а вес основной камеры составляет 56 г, что позволяет носить её на одежде или теле практически незаметно.





Камера оборудована 2,27-дюймовым интерактивным экраном с динамическим интерфейсом и точной цветопередачей, поддерживающим управление съёмкой и креативные режимы. Устройство записывает видео в формате 8K Ultra HD (до 8K 30 fps), поддерживает 4K/60 fps HDR, режим 4K Super Night View, а также фотосъёмку с разрешением до 50 Мп.

В основе системы — AI-чип, выполненный по 4-нм техпроцессу в сочетании с набором ИИ-алгоритмов. Они обеспечивают интеллектуальную помощь при съёмке, управлении устройством и обработке звука. Камера поддерживает автоматическую интервальную съёмку, позволяя собирать фрагменты видео в единый ролик без постоянного ручного управления.

Время автономной работы составляет до 90 минут при использовании основной камеры и до 220 минут при подключении док-станции. Устройство также поддерживает стриминг-сценарии, включая ракурсы и форматы съёмки, недоступные для смартфонов.

Все представленные решения являются частью экосистемы Whole-Home Smart Ecosystem и ориентированы на совместную работу в рамках единой платформы умного дома. Dreame Technology планирует поэтапный вывод устройств на рынок Казахстана в первом полугодии 2026 года.