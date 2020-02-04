Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы - Макей

Источник материала: Виртуальный Брест

Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, передает корреспондент БЕЛТА.









"Наше мероприятие посвящено одному из самых известных и прославленных в мире уроженцев Беларуси Тадеушу Костюшко, имя которого важно для Беларуси, США, Польши и, с учетом исторического контекста, Литвы. Нас привлекает в Костюшко невероятный размах его личности", - сказал Владимир Макей.





Беларусь гордится тем, что жизненный путь Костюшко начался именно на земле современной Беларуси. Затем этот путь пролег через Варшаву во Францию и дальше в Америку. Насыщенная событиями жизнь Костюшко завершилась в Швейцарии.

"Повсеместно Тадеуш Костюшко оставил о себе глубокий и незабываемый след", - убежден глава белорусского МИД.





Как отметил Владимир Макей, заслуги Тадеуша Костюшко были высоко оценены еще при жизни. Он получил почетное американское и французское гражданство. Из рук будущего первого президента США Джорджа Вашингтона получил орден Цинцинната, на то время самую престижную награду США, а в Речи Посполитой был награжден орденом Виртути Милитари. Получал также щедрые денежные и земельные подарки, в том числе от конгресса США, британского парламента, правительств Швеции и Франции, российского императора Павла I.





Владимир Макей

Третий президент США Томас Джефферсон писал о Костюшко, что "он наичистейший сын свободы, которых когда-либо знал".

Выходец с территории сегодняшней Брестской области Тадеуш Костюшко в прямом смысле слова заложил камень в фундамент одного из самых уважаемых в военной сфере учебных учреждений - Военной академии США в Вест-Пойнте. Кстати, на днях в Беларуси с визитом находился один из бывших студентов этой академии государственный секретарь США Майкл Помпео, с которым был разговор о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений . Он также сказал, что каждый в академии знает имя Тадеуша Костюшко. Сегодняшнее мероприятие во многом является ярким продолжением этого визита.

Министр иностранных дел Беларуси обратил внимание, что есть разные мнения касательно деятельности Тадеуша Костюшко, как, кстати, каждой исключительной личности в истории. "Но, не смотря на неоднозначность оценок фигуры Костюшко, не подвергается сомнению величина его воздействия на людей и ход исторических событий", - заявил Владимир Макей.

Он обратил внимание, что память об уроженце белорусской земли увековечена не только в самой Беларуси. В мире насчитывается более 200 памятников, посвященных Костюшко. А 2017 год был провозглашен комиссией ЮНЕСКО годом памяти Тадеуша Костюшко.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Беларусь с уважением относится к общей истории, даже если в ней есть спорные страницы. Не нужно делить, кому больше - Беларуси, Литве, Польше , США или даже Швейцарии, или Франции принадлежит имя Костюшко", - считает министр.





Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский





Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс





Временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур

Мероприятие организовано посольствами Польши и США. В нем приняли участие главы дипломатических миссий Польши и США, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, который в это время находится с визитом в Минске.

Во время мероприятия также прозвучали видеообращения госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, которые отметили важность личности Тадеуша Костюшко для общей истории.