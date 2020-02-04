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Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы - Макей
04.02.2020 21:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наше мероприятие посвящено одному из самых известных и прославленных в мире уроженцев Беларуси Тадеушу Костюшко, имя которого важно для Беларуси, США, Польши и, с учетом исторического контекста, Литвы. Нас привлекает в Костюшко невероятный размах его личности", - сказал Владимир Макей.
Беларусь гордится тем, что жизненный путь Костюшко начался именно на земле современной Беларуси. Затем этот путь пролег через Варшаву во Францию и дальше в Америку. Насыщенная событиями жизнь Костюшко завершилась в Швейцарии.
"Повсеместно Тадеуш Костюшко оставил о себе глубокий и незабываемый след", - убежден глава белорусского МИД.
Как отметил Владимир Макей, заслуги Тадеуша Костюшко были высоко оценены еще при жизни. Он получил почетное американское и французское гражданство. Из рук будущего первого президента США Джорджа Вашингтона получил орден Цинцинната, на то время самую престижную награду США, а в Речи Посполитой был награжден орденом Виртути Милитари. Получал также щедрые денежные и земельные подарки, в том числе от конгресса США, британского парламента, правительств Швеции и Франции, российского императора Павла I.
Владимир Макей
Третий президент США Томас Джефферсон писал о Костюшко, что "он наичистейший сын свободы, которых когда-либо знал".
Выходец с территории сегодняшней Брестской области Тадеуш Костюшко в прямом смысле слова заложил камень в фундамент одного из самых уважаемых в военной сфере учебных учреждений - Военной академии США в Вест-Пойнте. Кстати, на днях в Беларуси с визитом находился один из бывших студентов этой академии государственный секретарь США Майкл Помпео, с которым был
Министр иностранных дел Беларуси обратил внимание, что есть разные мнения касательно деятельности Тадеуша Костюшко, как, кстати, каждой исключительной личности в истории. "Но, не смотря на неоднозначность оценок фигуры Костюшко, не подвергается сомнению величина его воздействия на людей и ход исторических событий", - заявил Владимир Макей.
Он обратил внимание, что память об уроженце белорусской земли увековечена не только в самой Беларуси. В мире насчитывается более 200 памятников, посвященных Костюшко. А 2017 год был провозглашен комиссией ЮНЕСКО годом памяти Тадеуша Костюшко.
Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Беларусь с уважением относится к общей истории, даже если в ней есть спорные страницы. Не нужно делить, кому больше - Беларуси, Литве,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур
Мероприятие организовано посольствами Польши и США. В нем приняли участие главы дипломатических миссий Польши и США, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, который в это время находится с визитом в Минске.
Во время мероприятия также прозвучали видеообращения госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, которые отметили важность личности Тадеуша Костюшко для общей истории.
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Имя Тадеуша Костюшко важно для Беларуси, США, Польши и Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на торжественном...
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