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«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рабочих поездках, помимо общения с жителями региона или сотрудниками предприятий, Президент не обходит вниманием и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот и 4 февраля в Добруше глава государства нашел время, чтобы ответить на их вопросы. Тем более, что в последние дни в прессе звучит сразу несколько резонансных тем: это и визит Майка Помпео, и нюансы в отношениях с Россией в части поставок энергоресурсов, и, конечно же, скандальное «сахарное дело». Глава государства ответил на все эти вопросы. Коснулись даже темы коронавируса.
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«Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш
Новости Беларуси. В рабочих поездках, помимо общения с жителями региона или сотрудниками предприятий, Президент не обходит вниманием и журналистов, сообщили в...
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