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Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компания А1 объявила о начале 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Слоган нынешнего фестиваля – «Сезон необычных историй», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тематических рамок для участников нет. Каждый желающий из любой страны мира может снять фильм протяженностью не более 10 минут на смартфон. Прием работ продлится до 21 марта. Награждение пройдет в апреле. Среди гостей церемонии ожидаются звезды кино.
Антон Бладик, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту:
Оценивать минифильмы будут опытные кинокритики, сценаристы и режиссеры. Не обойдется и без народного голосования.
В девятом сезоне фестиваля VOKA Smartfilm также запланированы специальные кинопоказы. Один из них состоится в VOKA Cinema 14 февраля и будет приурочен ко Дню всех влюбленных.
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Новости Беларуси. Компания А1 объявила о начале 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Слоган нынешнего фестиваля – «Сезон необычных историй»,...
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