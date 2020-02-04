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Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

04.02.2020 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Компания А1 объявила о начале 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Слоган нынешнего фестиваля – «Сезон необычных историй», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематических рамок для участников нет. Каждый желающий из любой страны мира может снять фильм протяженностью не более 10 минут на смартфон. Прием работ продлится до 21 марта. Награждение пройдет в апреле. Среди гостей церемонии ожидаются звезды кино.

Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

Антон Бладик, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту:
Гости будут, безусловно. Понятно дело, что вероятность появления здесь Киану Ривза 50 на 50 – либо приедет, либо не приедет. Но многие звезды и режиссеры, актеры из России и стран ближнего зарубежья, безусловно, посетят наш фестиваль. Не буду раскрывать пока всю интригу, не буду называть все фамилии, но как режиссеры, так и звезды сериалов и фильмов посетят нас. Будут мастер-классы. Поэтому следите за новостями.

Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

Оценивать минифильмы будут опытные кинокритики, сценаристы и режиссеры. Не обойдется и без народного голосования.

В девятом сезоне фестиваля VOKA Smartfilm также запланированы специальные кинопоказы. Один из них состоится в VOKA Cinema 14 февраля и будет приурочен ко Дню всех влюбленных.

*На правах рекламы

Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50

Люди в материале: Антон Бладик, Киану Ривз
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Компания А1 объявила о начале 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Слоган нынешнего фестиваля – «Сезон необычных историй»,...
 
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