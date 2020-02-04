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Белоруссы, эвакуированные из Китая, находятся под наблюдением в Нур-Султане
04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пятеро белорусских граждан, эвакуированных из Китая, проходят карантин в столице Казахстана. Им предстоит контрольный тест на коронавирус. Состояние пациентов хорошее, после санобработки им вернули мобильные телефоны, передает «МИР 24».
В МИД Беларуси меры по борьбе с коронавирусом обсудили с послом Китая. Студентам из этой страны на две недели продлили каникулы по случаю восточного Нового года. Также скорректировали отпуска сотрудников белорусско-китайского индустриального парка под Минском. В столичном аэропорту организовали лабораторный контроль. Все пассажиры из Китая могут бесплатно сдать анализы, результаты выдают уже через несколько часов.
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Им предстоит контрольный тест на коронавирус. Состояние пациентов хорошее, после санобработки им вернули мобильные телефоны.
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