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Белоруссы, эвакуированные из Китая, находятся под наблюдением в Нур-Султане

04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятеро белорусских граждан, эвакуированных из Китая, проходят карантин в столице Казахстана. Им предстоит контрольный тест на коронавирус. Состояние пациентов хорошее, после санобработки им вернули мобильные телефоны, передает «МИР 24».

«В настоящий момент им уже средства связи выданы ,и ведется работа над тем, чтобы обеспечить их постоянную связь с родственниками, потому что они, естественно, все переживают и волнуются. По прохождении 14-дневного карантина Министерство здравоохрания Беларуси совместоно с казахскими коллегами и другие заинтересованные службы прорабатывают вопрос возвращения белоруссов на родину. Понимание, как это сделать, уже есть. Контакты абсолютно конструктивные с Казахстаном, и мы уверены, что в этом вопросе будет достигнут прогресс», – рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В МИД Беларуси меры по борьбе с коронавирусом обсудили с послом Китая. Студентам из этой страны на две недели продлили каникулы по случаю восточного Нового года. Также скорректировали отпуска сотрудников белорусско-китайского индустриального парка под Минском. В столичном аэропорту организовали лабораторный контроль. Все пассажиры из Китая могут бесплатно сдать анализы, результаты выдают уже через несколько часов.



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Им предстоит контрольный тест на коронавирус. Состояние пациентов хорошее, после санобработки им вернули мобильные телефоны.
 
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