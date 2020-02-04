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Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса

04.02.2020 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Китае сообщили о замедлении роста числа заболевших пневмонией нового типа. Также специалисты установили уровень смертности от вируса: он составляет 2,1 % от всех случаев заражения, что гораздо ниже, чем от ОРВИ и атипичной пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса

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За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 23 странах. 4 февраля коронавирус обнаружили у гражданки Бельгии, которую эвакуировали из Уханя. Женщину поместили в карантин. Впервые вирус был выявлен у ребенка. Он также вернулся из проблемного региона. Случай зарегистрирован в Австралии. Из-за больного коронавирусом в Японии на карантин отправили огромный круизный лайнер, на борту которого находятся более 3 500 человек.

Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса

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Наших соотечественников, которые находятся в Поднебесной, поможет эвакуировать Россия. Все 10 человек, запросившие помощи у посольства Беларуси в КНР, будут доставлены в Российскую Федерацию и останутся там, пока не пройдут карантин. Ранее часть белорусских граждан вывезти помог Казахстан.

Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса

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Чтобы не допустить проникновения коронавируса в Беларусь, в национальном аэропорту усилен санитарный контроль. С 1 по 4 февраля специалисты проверили более 51 тысячи человек. Симптомы инфекционного заболевания были выявлены у троих пассажиров. Однако после госпитализации и тщательного обследования коронавирус не подтвердился. 

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Новости мира. В Китае сообщили о замедлении роста числа заболевших пневмонией нового типа. Также специалисты установили уровень смертности от вируса: он...
 
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