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Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фигурантам сахарного дела советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Его задержали.
Об этом сообщили в журналистском расследовании АТН, которое
Борец с коррупцией и бандитизмом в 90-е и 2000-е Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему. Оперативная съемка подтверждает это. На кадрах с камеры видеонаблюдения одного из столичных ТЦ, показанных в эфире, видно, как представитель российских коммерческих структур Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине.
Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:
Экс-замначальника ГУБОПиК МВД был задержан.
Арестованы были и другие участники «сахарной мафии»: директора четырех заводов, глава сахарной компании Дмитрий Кириллов, российский коммерсант Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше. Размер взяток фигурантам ежегодного составлял сотни тысяч долларов США.
За совершенное преступления санкция до 15 лет лишения свободы.
4 февраля во время рабочей поездки в Добруш Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов.
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Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала
Новости Беларуси. Фигурантам сахарного дела советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Его задержали. Об этом сообщили в...
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