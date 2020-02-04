ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала

04.02.2020 22:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фигурантам сахарного дела советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Его задержали.

Об этом сообщили в журналистском расследовании АТН, которое вышло в эфире телеканала «Беларусь 1».

Борец с коррупцией и бандитизмом в 90-е и 2000-е Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему. Оперативная съемка подтверждает это. На кадрах с камеры видеонаблюдения одного из столичных ТЦ, показанных в эфире, видно, как представитель российских коммерческих структур Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине.

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала
Фото из архива СТВ

По информации начальника отдела следственного управления КГБ Беларуси Константина Бычека, Владимир Тихиня сообщал сведения о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях, консультировал по соблюдению мер конспирации и зачистки следов противоправной деятельности.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:
Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна «Белгоспищепром» неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать.

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала
Скриншот из видео АТН

Экс-замначальника ГУБОПиК МВД был задержан.

Арестованы были и другие участники «сахарной мафии»: директора четырех заводов, глава сахарной компании Дмитрий Кириллов, российский коммерсант Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше. Размер взяток фигурантам ежегодного составлял сотни тысяч долларов США.

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», а в отношении коммерсантов «Дача взятки в крупном размере».

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала


Продолжается расследование уголовного дела. Его фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

За совершенное преступления санкция до 15 лет лишения свободы.

4 февраля во время рабочей поездки в Добруш Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов.   

Президент Беларуси: «Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, создали торговый дом» (здесь подробнее). 

Люди в материале: Константин Бычек, Владимир Тихиня
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фигурантам сахарного дела советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Его задержали. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Антон Бладик: вероятность появления Киану Ривза на фестивале VOKA Smartfilm 50 на 50
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика