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Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

04.02.2020 23:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бумага – не единственное хрупкое градообразующие предприятие Добруша. Почти в каждой белорусской семье есть сервиз из этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

В цехах фарфорового завода сегодня было во всех смыслах горячо: глава государства внепланово приехал на завод, посмотрел производство.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Хрупкость экономических показателей фарфорового завода зависит от возросшего импорта посуды. Предприятию 40 лет. Последние три им руководит Александр Винокуров. Все доходы вкладывают в модернизацию.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Фарфор – самая элитная керамика. Но такая посуда постоянно нуждается в современных формах.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Самую изящную посуду из Добруша ценят за границей. 85 % сервизов и тарелок уходит на экспорт. Две трети – в Россию. Европейские объемы должны увеличиться после вхождения в состав ВТО.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Штат завода – более 1000 человек, в основном женщины. А в райцентрах, как известно, именно женская занятость сложный вопрос. Поэтому, несмотря на модернизацию, глава государства требует людей беречь, как и это хрупкое производство. В общем, основа есть, но надо покрыть глазурью.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такой завод один, его надо привести в идеальное состояние. Это наше лицо. После распада Союза сколько их было у нас? 56, все угробили, шесть осталось. И наш самый крупный. Так надо его сохранить.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Бумага – не единственное хрупкое градообразующие предприятие Добруша. Почти в каждой белорусской семье есть сервиз из этого города, сообщили в...
 
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