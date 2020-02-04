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Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний

04.02.2020 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация в Добруше как в зеркале отражает общие проблемы белорусских предприятий с иностранными подрядчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
У меня с Си Цзиньпином, я уже скрывать это не буду, будет очень серьезный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний. И ты мне подготовь компании и что они не сделали. Я уже ему как-то намекал, когда на ШОС мы были, но это на ходу было, на ногах. А сейчас мы основательно (возможно, в Питере) об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется. У них диктатура в хорошем смысле слова еще мощнее, чем у нас, и он спросит с них.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
 
 
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Новости Беларуси. Ситуация в Добруше как в зеркале отражает общие проблемы белорусских предприятий с иностранными подрядчиками, сообщили в программе Новости «24...
 
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