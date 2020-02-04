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Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация в Добруше как в зеркале отражает общие проблемы белорусских предприятий с иностранными подрядчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний
Новости Беларуси. Ситуация в Добруше как в зеркале отражает общие проблемы белорусских предприятий с иностранными подрядчиками, сообщили в программе Новости «24...
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