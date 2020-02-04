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Витебский блогер бросил под ноги судье кости для собак

04.02.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 февраля в Витебске после 15-суточного ареста на свободу вышел блогер Александр Дубровских, сообщает правозащитный сайт "Весна".


Александр Дубровских и Наталья Спиридонова на акции 29 декабря в Витебске / spring96.org

В середине января судья суда Витебского района Иван Белоус оштрафовал блогера на 810 рублей (30 базовых величин) за участие в минских акциях в поддержку независимости Беларуси. Тогда Дубровских пришёл в суд и бросил под ноги судье кости для собак. За это витеблянина признали виновным в мелком хулиганстве. Также суд решил, что мужчина нецензурно выражался в общественном месте. (Сам блогер заявляет, что ругательств с его стороны не было.) За это его арестовали на 15 суток.

После выхода из изолятора Дубровских узнал, что за акции против интеграции с Россией его осудили ещё дважды — каждый раз по 810 рублей (30 базовых). Блогера наказали за минскую акцию, которая прошла 21 декабря, и за витебский пикет, который состоялся 29 декабря.

Таким образом, ему нужно будет заплатить 2430 рублей штрафа.
 
Теги: Витебск
 
 
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1 февраля в Витебске после 15-суточного ареста на свободу вышел блогер Александр Дубровских, сообщает правозащитный сайт "Весна".
 
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