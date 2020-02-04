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Погибшие 1 февраля в Сирии россияне оказались снайперами ФСБ

04.02.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их машина подорвалась на мине


Фото: tsargrad.tv

Четверо сотрудников ФСБ, которые погибли в Сирии 1 февраля, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Машина, в которой ехали спецназовцы, подорвалась на фугасе. Раненые россияне попали в руки к боевикам и были застрелены. Их тела боевики оставили при отступлении.


Погибшие были офицерами двух управлений ФСБ: "С" ("Смерч") и "К" ("Кавказ"). Накануне, 3 февраля, о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии сообщило в Telegram издание Baza. Оно опубликовало список погибших со званиями, именами и первыми буквами их фамилий. Днем ранее про то, что в Сирии погибли сотрудники ведомства, писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), она ссылалась на анонимные  Telegram-каналы.
 
 
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