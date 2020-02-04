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Погибшие 1 февраля в Сирии россияне оказались снайперами ФСБ
Источник материала: Партизан
Их машина подорвалась на мине
Фото: tsargrad.tv
Четверо сотрудников ФСБ, которые погибли в Сирии 1 февраля, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Об этом
Машина, в которой ехали спецназовцы, подорвалась на фугасе. Раненые россияне попали в руки к боевикам и были застрелены. Их тела боевики оставили при отступлении.
Погибшие были офицерами двух управлений ФСБ: "С" ("Смерч") и "К" ("Кавказ"). Накануне, 3 февраля, о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
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Их машина подорвалась на мине
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